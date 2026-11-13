Muere Regina Torné, actriz que interpretó a Mamá Elena en 'Como agua para chocolate', a los 82 años

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La actriz mexicana Regina Torné, recordada por dar vida a Mamá Elena en la película Como agua para chocolate, falleció este miércoles a los 82 años. La noticia fue difundida por el programa Ventaneando y otros espacios de TV Azteca, que informaron que murió en su domicilio, ubicado en Ciudad de México. Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de su deceso.

La partida de la intérprete marca el final de una trayectoria artística que comenzó hace más de seis décadas y que abarcó distintas facetas del entretenimiento. Aunque participó en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, su papel en la adaptación de la novela de Laura Esquivel se convirtió en el más representativo de su carrera.

¿Quién fue Regina Torné y cómo inició su carrera?

Detrás del nombre artístico Regina Torné se encontraba Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, quien nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco. Antes de dedicarse a la actuación, incursionó en la música como cantante de jazz. En 1965, incluso grabó el disco Regina a Lara, dedicado al compositor Agustín Lara.

Un año después llegó su debut cinematográfico con Despedida de soltera, producción en la que compartió créditos con Arturo de Córdova. Posteriormente, participó en películas como El rata, Rocambole contra las mujeres arpías, La señora Muerte, Blue Demon y las invasoras y Viento salvaje, consolidando sus primeros años frente a las cámaras.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su recorrido llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en Como agua para chocolate, película dirigida por Alfonso Arau. En esta historia dio vida a la madre de Tita, una mujer autoritaria que imponía tradiciones familiares y condicionaba el destino sentimental de su hija.

Su interpretación le permitió obtener el Premio Ariel a Mejor Actriz y alcanzar un importante reconocimiento dentro de la industria cinematográfica mexicana. La película también consiguió proyección internacional y contribuyó a que la historia escrita por Laura Esquivel llegara a espectadores de diferentes países.

Después de este reconocimiento, Torné continuó desarrollando su carrera en la televisión, especialmente en las telenovelas, donde destacó por interpretar personajes de carácter fuerte. Así, consiguió mantenerse vigente en la industria y ampliar una trayectoria que no estuvo limitada únicamente a su recordado papel cinematográfico.

El difícil episodio familiar que marcó su vida personal

Fuera de los escenarios, la actriz también atravesó una situación familiar que tuvo amplia repercusión mediática. En enero de 2006, su hija Regina del Pilar fue detenida por su participación en el secuestro y homicidio de Maribel Monroy Flores, de 26 años, un caso que conmocionó a la opinión pública mexicana.

De acuerdo con las crónicas periodísticas, el crimen estuvo relacionado con una relación sentimental que la joven mantenía con el esposo de la víctima. Por estos hechos, recibió una condena de 35 años de prisión por homicidio calificado, luego de que Maribel fuera asesinada y su cuerpo abandonado y calcinado en Magdalena Contreras.

Tras la detención, Regina Torné manifestó públicamente que no justificaba lo sucedido y consideraba que su hija debía responder ante la justicia. Durante varios años la visitó en prisión, aunque posteriormente ambas se distanciaron cuando la actriz se estableció en Puebla. Ahora, su fallecimiento deja como legado una extensa carrera artística y un personaje que permanece en la memoria del cine mexicano.