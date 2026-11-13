San Martín de Porres: Policía captura a dos presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Buitres de Canta'

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos sujetos que serían integrantes de la presunta banda criminal 'Los Buitres de Canta' fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional en el distrito de San Martín de Porres. Durante el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego, municiones y varios envoltorios que contendrían sustancias ilícitas.

La intervención se realizó alrededor de las 8:30 p. m. de ayer, en las inmediaciones del Mercado Corpac, específicamente en el cruce de la avenida Antúnez de Mayolo con el pasaje Corpac. El operativo fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas por personal de la Depincri de Lima Centro, con el apoyo de agentes del Grupo Terna.

Detenidos tenían armas y drogas

Los detenidos fueron identificados como Jorge Raúl Palacios López, de 40 años, quien registra antecedentes policiales por robo, y Joel Gregorio Gutiérrez Gonzáles, de 49. Ambos fueron sometidos a un registro personal durante el procedimiento policial, en el que se encontraron diversos elementos que serán materia de investigación.

Entre lo incautado figura una pistola calibre .380 con el número de serie erradicado, una cacerina y cuatro municiones sin percutir. Asimismo, los efectivos hallaron 236 envoltorios de papel, conocidos como ketes, que contendrían presuntamente pasta básica de cocaína.

De acuerdo con información policial, los intervenidos también estarían vinculados a presuntos actos extorsivos contra comerciantes de los mercados Corpac y Santa Rosa, ubicados en San Martín de Porres. Esta hipótesis será materia de las investigaciones correspondientes para determinar su eventual participación en estos hechos.

Finalmente, ambos sujetos fueron trasladados a la Depincri de Los Olivos, donde quedaron a disposición de las autoridades con conocimiento del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer los presuntos delitos.

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Ataque contra mercado en SMP

Hace unos días, un grupo de delincuentes atacó con un líquido inflamable el portón del Mercado El Chaco, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, durante la madrugada del último día. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y generó preocupación entre los trabajadores del centro de abastos.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:22 a. m., cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta la cuadra 18 del jirón Chaco, frente al establecimiento. En las imágenes se observa cómo uno de ellos desciende del vehículo y se dirige hacia el portón amarillo del mercado.

Una vez en el lugar, el individuo rocía un líquido inflamable sobre toda la entrada y, posteriormente, se arrodilla para encenderlo con un encendedor. Tras provocar las llamas, regresa rápidamente a la motocicleta, donde su cómplice lo esperaba, y ambos escapan con rumbo desconocido.

Pese al atentado, el Mercado El Chaco atendió con normalidad durante la mañana. Sin embargo, los daños ocasionados por el fuego quedaron evidenciados en el portón de ingreso. Afortunadamente, las llamas no alcanzaron el toldo del establecimiento, pues esto habría podido provocar una tragedia de mayores proporciones.