Decenas de jóvenes se quedaron sin ingresar al Estadio Nacional pese a tener entradas para ver al papa León XIV

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de indignación se vivieron en los exteriores del Estadio Nacional, donde decenas de jóvenes no pudieron ingresar para participar del encuentro con el papa León XIV, pese a contar con entradas, registro previo y documentos de identidad. Los afectados denunciaron que se les impidió el acceso y terminaron perdiéndose la visita del sumo pontífice.

Jóvenes se quedan sin ver al papa León XIV

Según los testimonios recogidos en el lugar, varios asistentes llegaron con anticipación y cumplieron con los protocolos establecidos para ingresar al recinto. Sin embargo, denunciaron que, alrededor de las 5:00 p. m., el personal policial cerró los accesos y dejó afuera a un grupo de jóvenes que esperaba participar de la actividad.

Una madre de familia expresó su indignación por lo ocurrido y cuestionó que personas debidamente registradas y con sus documentos en regla no pudieran ingresar. Además, señaló que los jóvenes habían llegado temprano y consideró injusto que se quedaran sin la oportunidad de ver al líder de la Iglesia católica.

La frustración también alcanzó a una joven que llegó desde Ventanilla para asistir al encuentro. Entre lágrimas, contó que la información colocada en el ingreso señalaba que el acceso estaba permitido hasta las 6:00 p. m., pero aun así no dejaron pasar a quienes tenían entradas. También aseguró que había asientos vacíos dentro del estadio.

"En la entrada decía que era hasta las seis y no nos dejaron entrar. Ni siquiera a los que tenemos entrada nos quieren dejar pasar. Yo vengo desde Ventanilla, hay gente que trabaja y hay asientos vacíos", dijo la joven entre lágrimas.

Otra madre de familia cuestionó el trato que recibieron los asistentes y sostuvo que todavía había espacio disponible en el recinto. La situación generó malestar entre los afectados, quienes, pese a cumplir con los requisitos, terminaron sin poder presenciar el encuentro con el papa León XIV.

"Los policías se están burlando de los jóvenes. ¿Cómo es posible que no los dejen entrar? Es el colmo. El papa viene a ver a los peruanos y no es justo que los policías no los dejen pasar, y lo peor es que hay espacio en el estadio", dijo otra madre de familia.

Es asó que, la situación generó indignación y tristeza entre los asistentes que, pese a cumplir con los requisitos y trasladarse desde distintos puntos de Lima, no consiguieron ingresar al Estadio Nacional. Los afectados cuestionaron la organización del acceso y lamentaron haberse perdido la oportunidad de ver presencialmente al papa León XIV.