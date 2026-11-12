Un encuentro sensible: papa León XIV se reunió en privado con víctimas de abusos del clero

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el transcurso de su visita a la capital y marcando una pausa de profunda sensibilidad institucional entre sus actividades públicas, el papa León XIV sostuvo un encuentro de carácter estrictamente privado con víctimas de abusos del clero.

De acuerdo con la información oficial difundida por Vatican News, la cita se llevó a cabo la tarde de este jueves 12 de noviembre, poco después de las 4:30 p.m., en las instalaciones de la Nunciatura Apostólica en Lima, constituyendo un momento clave de su estancia antes de trasladarse al coloso de José Díaz para la vigilia juvenil.

El diálogo personal con los afectados del Sodalicio

La reunión congregó a seis personas que sufrieron diversos abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en el país. Entre los asistentes se encontraban algunas víctimas que pertenecieron en el pasado a agrupaciones vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, una de las problemáticas más complejas y dolorosas dentro de la realidad eclesial peruana.

Tras un breve saludo inicial en la capilla de la sede diplomática, el Pontífice se reunió de manera individual con cada uno de los asistentes, abriendo un espacio de escucha directa para acoger sus historias de sufrimiento y dolor.

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Búsqueda de la verdad, sanación y el compromiso con entornos seguros

Durante el desarrollo del encuentro, que se extendió por más de una hora, el Santo Padre reflexionó junto a los afectados sobre la urgencia de promover un cambio estructural de mentalidad en la Iglesia.

El diálogo entre el sumo pontífice y los afectados giró en torno a la centralidad de escuchar a las víctimas, la irrenunciable búsqueda de la verdad por parte de las misma, los lentos pero necesarios procesos de sanación y la responsabilidad ineludible de la Iglesia de garantizar entornos seguros que prevengan cualquier forma de agresión.

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Al concluir la cita, el Papa les agradeció su valioso testimonio, les impartió su bendición y extendió su cercanía a todas aquellas víctimas con las que no pudo reunirse presencialmente. Posterior a ello, se dispuso a trasladarse al Estadio Nacional, donde tendría un encuentro multitudinario con más de 50 mil jóvenes congregados para su vigilia.

Este significativo y reservado encuentro en la Nunciatura Apostólica evidencia el firme propósito del pontificado liderado por Prevost de colocar a las víctimas en el centro de la justicia y la reconciliación, aportando una dimensión de profunda sobriedad y compromiso ético a la visita apostólica en el Perú.