Papa León sobre los lazos amicales: "De nuestra amistad con Cristo, nace una más verdadera con los demás"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves el papa León XIV participó de una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional y tras la presentación de obras teatrales y testimonios, dio un discurso para todos los asistentes. En su mensaje, hizo mención a la amistad y su importancia, señalando que un acercamiento a Cristo permitirá una real con el resto.

Discurso emotivo del papa

Ovacionado por lo más de 50 mil personas que llegaron al principal escenario deportivo del país, el sumo pontífice brindó un mensaje esperanzador para la juventud y al hablar sobre la amistad, hizo hincapié que solo conectados con Jesucristo se puede ofrecer una verdadera amistad.

"Cuando más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como él. De nuestra amistad con Cristo nace también una amistad más verdadera con los demás, que busca sinceramente su bien, sabe perdonar y permanece fiel, esencialmente en las dificultades", manifestó el papa León XIV.

#LeónXIVBienvenidoACasa El papa León XIV a los jóvenes: "Un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida. No tengan miedo de hablar de Jesús y de mostrar con su vida cuánto bien les hace su amistad". Encuentra toda la cobertura de la visita del Papa en Perú AQUÍ ► https://t.co/l1A2PAfkoN — América Noticias (@noticiAmerica) November 13, 2026

Su prédica estuvo sostenido en un pasaje bíblico, recordando la fidelidad de sus discípulos tras la última cena y su acompañamiento durante el vía crucis. Por ello, llamó a cultivar la amistad en la oración y en la práctica de la eucaristía. También dejó un mensaje relacionado a la salud mental y a la necesidad de ser escuchados.

"La iglesia nace y vive de esa amistad con Cristo. En ella encontramos esos hermanos que nos ayuda a seguir adelante. Todos necesitamos que alguien nos escuche, anime cuando falten las fuerzas o sencillamente permanezca a nuestro lado. Por eso, no crean que siempre deben mostrarse fuertes, especialmente quienes coordinen grupos, déjense cuidar", sostuvo.

León emocionado hasta las lágrimas

En esta actividad los jóvenes no fallaron y además de colmar el coloso de José Díaz, dejaron sin habla al vicario de Cristo, además de hacerlo botar algunas lágrimas por la emoción. Lo mismo ocurrió antes de ofrecer su discurso, momento en el que agradeció al cardenal Carlos Castillo y a los jóvenes que compartieron su testimonio.

Luego de su discurso, volvió a romper el protocolo y saludó a algunos jóvenes presentes, quienes aprovecharon para abrazarlo y darle la mano antes de que se retire.

El papa León XIV ofreció un discurso durante la vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional y dio un mensaje firme sobre la amistad para toda la juventud. Pidió acercarse a Cristo para ofrecer un lazo amical verdadero, presente sobre todo, en los momentos más difíciles.