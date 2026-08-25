Alcalde de Lima solicita al Gobierno que dentro del paquete de facultades legislativas se cree la Guardia Municipal

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reafirmó su petición al Gobierno para que disponga la creación de una Policía Municipal, como parte de una nueva estrategia para fortalecer la lucha contra inseguridad ciudadana en la capital.

Tal como fuera anunciado en enero último, el proyecto de Guardia Municipal busca profesionalizar y fortalecer las labores del serenazgo, dotándolo de mayores capacidades operativas para enfrentar delitos menores, ordenar el tránsito y contribuir de manera más eficaz a la lucha contra la criminalidad, en un rol complementario al de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Espera que su propuesta pueda ser incluida en el paquete de facultades legislativas

Es importante recordar que, el proyecto fue propuesto y respaldado en la sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Lima Metropolitana del pasado 17 de diciembre. En ese sentido, destacó que su iniciativa recogía el pedido de diversas autoridades locales y de un importante sector de la ciudadanía.

Asimismo, su plan fue formulado a la presidenta Keiko Fujimori Higuchi el pasado 17 de julio, donde señaló que el organismo podría ser adscrito a la Presidencia de la República, con la finalidad de que el Ejecutivo articule directamente con los gobiernos locales para entablar estrategias más efectivas contra la delincuencia en su conjunto.

En el marco de la inminente presentación del pedido de facultades legislativas por parte del Gobierno al Congreso de la República, este martes 25 de agosto, el burgomaestre capitalino hizo hincapié en la necesidad y beneficios que podría traer la creación de la Policía Municipal.

"Hemos hablado ya hasta el hartazgo de la creación de una Guardia Municipal, de una Policía Municipal. Genera muchas críticas. Asumo las críticas sin ningún problema, pero considero que es de total necesidad, por ejemplo, para que hagan labores en control del tránsito. Hemos comprobado lo bien que funcionan la Policía Municipal y la Guardia Municipal en otras ciudades. Esta fuerza coercitiva hace un gran aporte en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia", expresó.

Facultades legislativas serán presentadas esta semana, según la presidenta Fujimori

En la previa, la presidenta Keiko Fujimori anunció que esta semana se estará presentado el pedido de facultades legislativas al Parlamento, mecanismo que le permitiría legislar en materia económica, tributaria y de seguridad.

A través de una transmisión en su cuenta de TikTok el último domingo 23 de agosto, la mandataria explicó que la "demora" responde a la necesidad de elaborar un "pedido amplio, sustentado y con bases técnicas sólidas", tal como lo anunció el primer ministro, Luis Galarreta, la semana pasada en el Congreso durante la presentación de la Política General del Estado.

"Lo primero que quiero señalar, es que el Gobierno que más rápido ha entregado un pedido de facultades, lo hizo en 44 días; nosotros lo vamos a hacer en menos de 30 días", afirmó la mandataria.

Desde el Ejecutivo esperan lograr la votación favorable de la representación nacional para dar cumplimiento a sus propuestas, teniendo como principal eje la lucha contra la inseguridad ciudadana, entre las que podría incluirse la creación de la Guardia Municipal.