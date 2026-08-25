Deportivo Garcilaso ficha a exjugador de Fluminense previo al duelo ante Alianza Lima

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Deportivo Garcilaso anunció oficialmente a su nuevo refuerzo que añadirá velocidad y talento al Rico Garci, de cara a disputar los encuentros decisivos del torneo local y sostener la competitividad del plantel en la parte alta de la tabla de posiciones.

Fichaje sorpresa antes de disputar el liderazgo ante Alianza Lima

Vale precisar que el 'Garci' enfrentará esta semana a Alianza Lima, club al cual se le vinculó a Fernando Pacheco, por lo que sería un giro enorme que el delantero termine llegando a Matute en condición de rival. Ambos clubes se disputarán la cima del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y ninguno querrá perder para continuar en lo más alto.

Por medio de sus redes sociales, Deportivo Garcilaso anunció el fichaje con gran expectativa entre sus hinchas. La llegada del extremo busca potenciar el ataque del cuadro cusqueño en una etapa clave del campeonato nacional.

"Velocidad, desequilibrio, talento y hambre de gloria llegan para ponerse la Celeste y defender nuestros colores en cada batalla. Bienvenido Fernando Pacheco", detalla el comunicado oficial del Club Deportivo Garcilaso.

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Velocidad, desequilibrio, talento y hambre de gloria llegan para ponerse la Celeste y defender nuestros colores en cada batalla. 🩵⚽ pic.twitter.com/kBB1xMOqqC — Club Deportivo Garcilaso (@CD_Garcilaso) August 25, 2026

Números de Fernando Pacheco este 2026 y su trayectoria profesional

La última temporada de Fernando Pacheco fue la 2025/2026 con el Kiryat Shmona de Israel, donde no pudo completar la campaña por el conflicto bélico que existe en dicha zona. Jugó un total de once partidos y brindó una sola asistencia, sin goles.

A lo largo de su carrera deportiva, el extremo ha defendido camisetas de peso tanto a nivel local como internacional. Inició su camino profesional en Sporting Cristal para luego dar el salto al extranjero con Fluminense y Juventude de Brasil, así como el FC Emmen de los Países Bajos.

Posteriormente, el atacante nacional retornó al fútbol peruano para militar en Deportivo Municipal y Cienciano, previo a su paso por el balompié de Oriente Medio con Kiryat Shmona. Con esta incorporación, el conjunto cusqueño busca añadir dinamismo y variantes ofensivas a su esquema táctico en un tramo determinante de la competencia.

La experiencia de Fernando Pacheco en ligas del exterior y su conocimiento del torneo local representan un activo valioso para el cuerpo técnico, que apunta a mantener al club en los primeros lugares de la tabla y consolidar sus aspiraciones en el Torneo Clausura. En ese sentido, Deportivo Garcilaso suma a un futbolista con amplio recorrido internacional para afrontar con mayores argumentos la parte decisiva del Torneo Clausura.