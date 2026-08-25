CGTP Loreto suspende paro de 48 horas en Iquitos y evalúa nuevas medidas

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ciudad de Iquitos inició la jornada de este martes 25 de agosto con calles bloqueadas y movilizaciones en diversos puntos. Desde las 00:00 horas, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) base Loreto, el sindicato de choferes de la provincia y distintas organizaciones sociales acataron un paro regional de 48 horas.

Motivos del paro y reclamos de las organizaciones gremiales

La medida de fuerza acatada por las organizaciones gremiales respondió al continuo incremento en el precio de los combustibles, un factor que impacta directamente en la economía local, así como a la exigencia de respuestas concretas y urgentes al Gobierno central frente a las históricas brechas sociales y los problemas estructurales que golpean diariamente a la región de la Amazonía.

Entre las demandas principales de las organizaciones gremiales figuran el combate directo a la minería ilegal, una solución urgente ante los constantes cortes del servicio de energía eléctrica, así como diversos reclamos laborales y sociales pendientes en la región.

Sin embargo, tras el inicio del paro, el secretario general de la CGTP Loreto, Reinaldo Tuanama, confirmó la suspensión de la paralización de 48 horas. La decisión directiva se tomó después de sostener una reunión con el senador por Loreto, Juan Carlos del Águila, en la que se acordó abrir un espacio de negociación formal antes de continuar con la medida en las calles.

La CGTP Loreto suspendió el paro de 48 horas anunciado en Iquitos. Representantes de la PCM llegarán este miércoles para instalar una mesa de diálogo con los gremios locales



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Acuerdos institucionales y llegada de la comitiva de la PCM

Con este entendimiento, la CGTP y los dirigentes del sindicato de choferes dejaron sin efecto la convocatoria a nuevas manifestaciones y garantizaron la reanudación del tránsito. De esta manera, se levantaron los bloqueos de carreteras y la quema de llantas que se registraron al comenzar la jornada.

Como parte de las gestiones, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) llegarán a Iquitos este miércoles. La comitiva del Poder Ejecutivo mantendrá un encuentro con las bases de la CGTP y con los voceros del sindicato de choferes de Iquitos para escuchar sus reclamos y evaluar alternativas de solución.

La dirigencia de la CGTP Loreto hizo un llamado a la población a desarrollar sus labores cotidianas con absoluta tranquilidad a partir de mañana. Los gremios remarcaron que mantendrán la expectativa puesta en las propuestas y acuerdos concretos que alcance el Gobierno durante la cita de trabajo. En ese sentido, el paro queda momentáneamente sin efecto a la espera de compromisos ejecutivos que eviten la reanudación de las medidas de fuerza en la región.