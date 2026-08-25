Héctor Cúper se rinde ante tres jugadores de Universitario tras goleada a Chankas: "Al equipo le hace muy bien"

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario consiguió una victoria por 3-0 ante Los Chankas en el Estadio Monumental y sumó tres puntos importantes en la sexta fecha del Torneo Clausura. Tras el encuentro, Héctor Cúper habló sobre tres jugadores cremas, quienes fueron mencionados durante la conferencia.

Cúper resaltó competencia de Inga

Héctor Cúper destacó el rendimiento de César Inga, quien atraviesa un buen momento con Universitario. El entrenador también se refirió a la competencia que mantiene con el panameño Jorge Gutiérrez, incorporado recientemente al plantel crema para reforzar esa posición.

"Inga está haciendo un buen torneo", empezó.

El técnico explicó que la competencia entre ambos futbolistas puede elevar las exigencias dentro del plantel. Cúper señaló que quien juega debe esforzarse para mantener su lugar, mientras que quien espera una oportunidad tiene que trabajar para demostrar que puede ingresar al equipo.

"Esa competencia, siempre digo que la competencia es buena para un equipo. Esa competencia si está de una manera de buena fe, al equipo le hace muy bien", declaró.

En el caso de Gianluca Lapadula, Cúper resaltó que el delantero recuperó su nivel después de haber tenido pocos minutos inicialmente. Ante Los Chankas, el atacante italiano-peruano marcó dos goles y fue una de las figuras de la victoria conseguida por el conjunto crema.

"Lapadula, lo habíamos dicho al principio, el primer partido jugó 1 minuto, venía estar abajo pero hoy ya está bien", anunció.

"EL BALANCE ES POSITIVO" 🔝🟠🟡



⏩ Héctor Cúper, DT de Universitario, analizó el triunfo ante FC Cajamarca y elogió a Piero Quispe.



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Piero Quispe busca más minutos

Sobre Piero Quispe, el entrenador de Universitario reconoció su talento y recordó su vínculo con la institución. Sin embargo, precisó que el mediocampista deberá competir por un lugar en el once titular con los jugadores que actualmente mantienen un rendimiento considerado adecuado.

"Quispe muy bien. Tiene una historia en este club, yo eso lo sé reconocer, pero tiene que competir con jugadores que están manteniendo un nivel acertado", afirmó.

Cúper dejó claro que Quispe puede tener la posibilidad de disputar un partido completo, aunque su presencia dependerá de la competencia interna y de quién se encuentre en mejores condiciones. El futbolista volvió a sumar minutos con Universitario tras su regreso al club durante este torneo.

La goleada permitió que Universitario alcance los 13 puntos y se ubique como colíder del Torneo Clausura junto con Deportivo Garcilaso, después de completarse la sexta jornada. El equipo crema también encadenó dos triunfos consecutivos antes de afrontar su siguiente compromiso.

El resultado ante Los Chankas tuvo como protagonistas a Lapadula y Alex Valera. El delantero marcó un doblete, mientras que Valera convirtió mediante un penal. Con este resultado, Universitario mantuvo su objetivo de competir por el Torneo Clausura y seguir en carrera por el campeonato.