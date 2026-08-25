Universitario: Franco Velazco anuncia acciones legales contra juez y Gremco por medida cautelar

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario enfrenta un nuevo capítulo legal luego de la medida cautelar que favorece a Gremco. Franco Velazco anunció acciones contra el juez Edwin Bautista Dipas y otras personas, mientras el club sostiene que la resolución no puede ejecutarse bajo el régimen establecido por Ley 32113.

Universitario presenta denuncias contra juez

El administrador de Universitario informó que la institución presentó una queja ante la Junta Nacional de Justicia contra Edwin Bautista Dipas. Además, comunicó una denuncia penal ante la Fiscalía Superior por presunto delito de prevaricación, acción que alcanza a Romy Elsa Salas.

El club presentó una denuncia por fraude procesal contra personas vinculadas a Gremco Corp. Estas medidas fueron anunciadas después de la resolución judicial que dispone levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal de Universitario y permite avanzar con acciones relacionadas con una Junta de Acreedores.

"Esta medida cautelar no se puede aplicar", indicó.

Hemos tomado conocimiento del cambio del juez prevaricador Edwin Bautista Dipaz del despacho donde se ventila la causa de @Universitario. Como sucede en estos casos de corrupción de funcionarios, antes de irse dejó "todo arreglado" para Gremco y otros más.



Es así que, el día de... — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) August 25, 2026

Velazco informó además que Universitario presentó un escrito ante Indecopi para sostener que la medida cautelar es inejecutable. La posición del administrador se basa en que el club está comprendido dentro del marco de la Ley 32113, que establece un régimen especial para obligaciones económicas.

La resolución judicial fue emitida por el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima y está relacionada con una solicitud presentada por Gremco. El fallo busca reactivar provisionalmente el procedimiento concursal, mientras continúa la controversia sobre el régimen legal que corresponde aplicar al club crema.

¿Gremco retomará el control de la 'U'?

La medida cautelar no implica, por sí misma, que Gremco haya retomado inmediatamente el control de Universitario. Para que ello ocurra deben desarrollarse las actuaciones ordenadas por el Poder Judicial y continuar el proceso correspondiente, mientras la administración de Velazco mantiene su postura frente a resolución.

Universitario sostiene que continuará cumpliendo los pagos establecidos en el plan de viabilidad aprobado por la Sunat. El administrador señaló que el club seguirá utilizando las vías legales disponibles para cuestionar la medida y defender la aplicación del régimen especial previsto por la Ley 32113.

El caso permanece abierto y tendrá pasos tanto en el ámbito judicial como ante Indecopi. La respuesta de estas entidades será relevante para determinar cómo continúa el procedimiento y qué efectos tendrá la medida cautelar sobre la administración, los acreedores y situación legal de Universitario.

Por ahora, Franco Velazco continúa al frente de Universitario mientras la institución cuestiona judicialmente la medida cautelar favorable a Gremco. El conflicto combina decisiones judiciales, actuaciones ante Indecopi y argumentos vinculados con la Ley 32113, por lo que el proceso todavía no tiene definición definitiva.