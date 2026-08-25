Alerta de sarampión: MINSA confirma más de 1780 casos a nivel nacional y advierte riesgo de contagio

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la licenciada Maribel Castillo, responsable de la estrategia sanitaria de inmunizaciones de la Diris Lima Este, advirtió sobre el avance del sarampión en el país. Según indicó, el Minsa ha confirmado más de 1780 casos a nivel nacional y existe un alto riesgo de transmisión de la enfermedad.

Puno se convierte en el principal foco de la enfermedad viral

Maribel Castillo precisó que, a nivel nacional, la mayoría de los casos se concentra en la región Puno, considerada el principal foco de la enfermedad, mientras que en Lima se han identificado 14 casos. Asimismo, recalcó la importancia de recibir la vacuna como medida preventiva.

"El país actualmente tiene más 1780 casos reportados de sarampión, en Lima Este tenemos 14 casos confirmados, por lo que estamos en alta riesgo de la transmisibilidad de la enfermedad. El brote he inciado en Puno y llegó a Lima Metropolitana, más aún cuando esta población migra de lugares de casos elevados es altamente contagioso. Por eso también pedimos a la gente a vacunarse para prevenir la enfermedad. Se requieren dos dosis para estar protegido", afirmó.

Vacunación contra el sarampión se aplica dentro de los primeros 12 meses de nacido

Campañas de inmunización para facilitar el acceso de la ciudadanía

Castillo agregó que, debido al incremento de casos, se han implementado campañas de vacunación en distintos horarios y puntos estratégicos, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización de los menores.

"Estamos haciendo diferentes actividades y campañas masivas, incluso hemos ampliado horarios diferenciados en turnos de mañana, tarde y noche. pero aún notamos resistencia y nosotros como enfermeras estamos yendo casa por casa para completar las vacunas", sostuvo.

Minsa seguirá habilitando modulos de vacunación preventiva contra el sarampión

En esa misma línea, la licenciada Castillo exhortó a los padres de familia a acudir junto con sus hijos a los establecimientos donde se realizan jornadas de vacunación preventiva. Asimismo, señaló que Lima Este cuenta con 82 centros de salud debidamente abastecidos con las dosis necesarias.

Casos podrían seguir en aumento

Por otro lado, la especialista en Salud Pública dejó entrever que la propagación de la enfermedad podría continuar extendiéndose debido a la resistencia de la población de los sectores donde se concentra el mayor número de casos.