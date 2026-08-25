Senamhi advierte FUERTE incremento en la temperatura diurna en la selva desde este 26 de agosto

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de sus canales oficiales en las plataformas digitales, el Senamhi informó que desde este miércoles 26 hasta el viernes 28 de agosto se presentará un nuevo incremento de la temperatura diurna en la selva del país.

¿De qué manera impactará

A través de un reporte ejecutado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se dio a conocer un aviso naranja por una intensidad fuerte en las temperaturas, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones ante el aumento de la radiación ultravioleta previstas durante los siguientes días.

El miércoles 26 de agosto se prevén temperaturas máximas próximas a 37°C en la selva centro y sur.

se prevén temperaturas máximas próximas a 37°C en la selva centro y sur. El jueves 27 de agosto se prevén temperaturas máximas próximas a 36°C en la selva norte y valores alrededor de 37°C en la selva centro.

se prevén temperaturas máximas próximas a 36°C en la selva norte y valores alrededor de 37°C en la selva centro. El viernes 28 de agosto se prevén temperaturas máximas próximas a 38°C en la selva norte y valores alrededor de 36°C en la selva centro y sur.

🟠 #AvisoMeteorológico #Minam #Senamhi AVISO NARANJA | Incremento de temperatura diurna en la selva 🌡🌿



Del 26 al 28 de agosto, se prevé un incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad ☀️🔥.https://t.co/YlJQh3D9Vm #CuidaTuPiel pic.twitter.com/XCfUDVDyCN — Senamhi (@Senamhiperu) August 25, 2026

Regiones en las que se registrará intensidad fuerte

Amazonas

Cusco

Huánuco

Junín

Loreto

Madre de Dios

Pasco

San Martín

Ucayali

¿Cuáles son las recomendaciones ante el incremento de temperaturas?

Ante el aviso meteorológico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) sugiere adoptar medidas de protección como:

Protección solar: Aplicar bloqueador, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV si vas a exponerte al sol.

Aplicar bloqueador, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV si vas a exponerte al sol. Hidratación y cuidado directo: Beber abundante agua para mantenerte hidratado y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad.

Beber abundante agua para mantenerte hidratado y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad. Espacios y vestimenta: Mantener ventilados los ambientes de la vivienda o trabajo, y vestir ropa de colores claros.

El incremento de las temperaturas de manera fuerte y la radiación ultravioleta prevista para los próximos días representan un riesgo directo para la salud pública, especialmente para la piel.

Por esta razón, resulta fundamental que la población acate las recomendaciones emitidas por las autoridades y adopte medidas de autocuidado preventivas para mitigar las afecciones por golpe de calor o sobreexposición solar.

Asimismo, el Senamhi ha recomendado a la población a estar alerta al desarrollo de la situación por las fuentes oficiales y verificadas para cumplir con los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Finalmente, con el reciente aviso del Senamhi, la institución advierte un incremento en la temperatura diurna en la selva peruana desde este miércoles 26 hasta el 28 de agosto.