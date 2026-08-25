Lurigancho-Chosica se prepara ante el fenómeno El Niño: 9 quebradas peligrosas están bajo control

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El distrito de Lurigancho-Chosica intensifica sus acciones preventivas ante el posible impacto del fenómeno El Niño y el riesgo de lluvias intensas que podrían generar huaicos en diferentes sectores.

En diálogo con Exitosa, el alcalde Oswaldo Vargas explicó que actualmente nueve quebradas consideradas entre las más peligrosas ya cuentan con infraestructura de protección, aunque reconoció que todavía existen otros puntos que requieren intervención.

La autoridad edil señaló que el panorama de riesgo se amplió luego del fenómeno Yaku, pues anteriormente eran nueve las quebradas que registraban activación. Actualmente, según explicó, son más de 22 las quebradas que requieren atención preventiva debido a la presencia de población en las zonas bajas.

Nueve quebradas ya cuentan con protección, más de 12 quebradas aún esperan intervención

Durante su visita a la quebrada Kirio, una de las zonas consideradas de mayor peligro, el alcalde destacó el funcionamiento de las barreras dinámicas instaladas en este punto. Según explicó, estas estructuras han permitido contener material durante anteriores eventos y reducir su impacto sobre las zonas pobladas.

El alcalde precisó que estas barreras están instaladas en nueve quebradas que históricamente presentaban mayor riesgo. Sin embargo, aclaró que contar con estas estructuras no significa que el peligro haya desaparecido por completo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Lurigancho-Chosica intensifica sus acciones preventivas ante el posible impacto del fenómeno El Niño. En diálogo con Exitosa, el alcalde Oswaldo Vargas informó que 9 de las más de 22 quebradas consideradas peligrosas ya se encuentran bajo control para... pic.twitter.com/a1zlztNGPy — Exitosa Noticias (@exitosape) August 25, 2026

Vargas explicó que el número de quebradas consideradas peligrosas aumentó tras el fenómeno Yaku. Entre ellas se encuentra La Vizcachera, ubicada a la altura de Ñaña, donde se viene trabajando mediante fichas técnicas debido a la presencia de una importante cantidad de población en la parte baja.

"Sí estamos preparados, pero solamente en esas 9 quebradas. Pero faltan las cerca de 12 quebradas a más que faltan justamente en el tratamiento. F altan muros de contención, faltan diques y también barreras dinámicas", advirtió el alcalde.

La autoridad también informó que seis barreras dinámicas que permanecían almacenadas en Santa Eulalia finalmente fueron destrabadas. Una de estas estructuras será trasladada a una de las quebradas que requiere protección, mientras que las restantes servirán para reforzar otros puntos identificados como vulnerables.

"Lo bueno es que ahora se han destrabado 6 barreras más, las que estaban en Santa Eulalia", indicó Vargas.

El alcalde sostuvo que estas nuevas estructuras representan un respaldo para continuar con la preparación de las quebradas que todavía requieren intervención. Sin embargo, también fue enfático al señalar que incluso en los sectores que ya cuentan con barreras existe un nivel de riesgo que no puede ser descartado.

"Si hay un evento de huaico con estas dos barreras, no es suficiente , pero ya esto no va a retomarse", afirmó respecto a la situación de la quebrada Kirio.

Piden al Gobierno instalar geomallas y muros de contención en quebradas

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Ing. Oswaldo Vargas, pidió al Gobierno la instalación de geomallas y muros de contención en las quebradas del distrito para reducir los riesgos ante posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. La autoridad alertó sobre la necesidad de reforzar las zonas vulnerables antes de una eventual emergencia.

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Lurigancho-Chosica ha avanzado en la prevención frente a posibles lluvias intensas, con nueve quebradas que ya cuentan con barreras dinámicas y otras medidas de protección.

Sin embargo, las autoridades reconocen que todavía quedan más de una docena de quebradas pendientes de tratamiento, por lo que el avance de las obras preventivas será determinante para reducir el impacto de eventuales huaicos sobre la población.