SJM: colegio al borde del colapso pone en riesgo a más de 1200 estudiantes y madres denuncian deficiencias

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, se encuentra la institución educativa 'La Rinconada', cuya infraestructura presenta graves deficiencias.

El colegio tiene paredes resquebrajadas y aulas sin ventanales, situación que se vuelve aún más preocupante durante las lluvias, cuando las condiciones del plantel se deterioran.

Madres indignadas se manifiestan en exteriores del colegio

Ante este panorama, un grupo de madres de familia y apoderadas de los estudiantes realizó un plantón como medida de protesta, con el objetivo de exigir la intervención de las autoridades y una pronta solución a las deficiencias del colegio.

Una de las madres expresó su preocupación por la seguridad de sus menores hijos, quienes acuden diariamente a este centro educativo y mostró zonas de alto riesgo para los colegiales.

"Nuestros niños del turno mañana y tarde hacen fila aquí (bajo un muro con fierros desprendidos) y con un charco de lodo. Ya han pasado accidentes, se han caído, incluso una de las profesoras también y hasta el día de hoy está usando muletas. La UGEL no hace nada, a nuestros niños y al jardin los han dejado de lado", afirma.

Los ventanales y los muros del techo del colegio se encuentran completamente deteriorados

UGEL ignoró las alertas sobre el estado del colegio

Otra vecina cuestionó duramente a la UGEL por la falta de atención ante las denuncias sobre el estado del colegio. Asimismo, expresó su preocupación de que esta situación pueda derivar en una tragedia similar a la ocurrida en Iquitos el lunes 24 de agosto.

"La UGEL está escondida y no quiere darnos la cara. ¿Qué esperan? ¿Qué pase lo mismo que en Iquitos? Están que se derrumban los salones y las paredes. Dicen que recién se enteran, y es mentira. Nosotros hemos enviado documentos hace más de cuatro años. Ahora porque lo subimos a redes y metimos presión, recién se aparecen", exclamó.

Convocan a la presidenta Fujimori

Madres de familia del colegio La Rinconada, ubicado en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, hicieron un llamado a la presidenta Keiko Fujimori para que atienda la crítica situación de la institución educativa.

"Este es el colegio que su padre construyó porque el pueblo lo necesitaba. Y ahora que se está cayendo, no permita eso. (...) No permitan que siga habiendo clases presenciales, no esperen que haya un niño grave para que recién arrelgen. Señora presidenta, hágase presente, la UGEL se está burlando de nosotros...", sostuvo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Padres de familia del colegio La Rinconada, ubicado en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, hicieron un llamado a la presidenta Keiko Fujimori para que atienda la crítica situación de la institución educativa. "Este es el colegio que su padre... pic.twitter.com/6XEVA2LYBA — Exitosa Noticias (@exitosape) August 25, 2026

Las madres de familia, visiblemente preocupadas por la situación, exigieron recibir la misma atención brindada a otras instituciones educativas de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, que también atravesaron procesos de reparación y mejora de su infraestructura.

En Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, la I.E. 'La Rinconada' presenta graves deficiencias en su infraestructura. El plantel tiene paredes resquebrajadas y aulas sin ventanales, situación que empeora durante las lluvias.