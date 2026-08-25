Dragon Ball Z tendrá su propio parque temático cerca de París con una inversión de 6.000 millones de euros

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los fans de Dragon Ball Z ya tienen un nuevo motivo para emocionarse. Francia tendrá un parque temático dedicado al popular manga y anime, que será construido cerca de París con una inversión de 6.000 millones de euros.

Dragon Ball Z llegará a Francia

Todo se hizo oficial luego de que Francia y Arabia Saudita firmaran un protocolo de acuerdo. El proyecto estará ubicado en Courdimanche, bien al noroeste de París, y las autoridades locales ya llevan año y medio metidos de lleno en el proyecto.

La jefa de la región Île-de-France, Valérie Pécresse, salió a dar la cara y contar todos los detalles de esta propuesta millonaria. En conversación con TF1, reveló que el plan es gigantesco y se viene con todo.

"Es un proyecto a la escala de Disneyland y podría realmente reforzar la capacidad turística de Île-de-France", declaró Valérie Pécresse.

La cifra que dejó a todos con la boca abierta son esos 6.000 millones de euros que vienen directo del fondo soberano de Arabia Saudita. Además, la jugada promete crear unos 22.000 puestos de trabajo directos.

Emmanuel Macron no se quiso quedar atrás y también dijo lo suyo. El mandatario calificó la movida como "sin precedentes" y destacó tanto el volumen de inversión como el impacto que tendría sobre el empleo.

Millonario proyecto en París

El nuevo complejo contempla la construcción de tres grandes áreas temáticas. Por ahora, solo se ha confirmado que una de ellas estará dedicada a Dragon Ball, mientras que todavía no se conocen los temas de las otras dos zonas ni existe una fecha oficial para la apertura.

La propuesta tiene además un antecedente bastante llamativo. En 2025, la misma compañía responsable del proyecto inauguró la primera fase de Qiddiya, un enorme complejo de entretenimiento ubicado en las afueras de Riad, que también cuenta con un parque dedicado a Dragon Ball Z.

Según una asesora del Elíseo citada por RMC/BFMTV, la iniciativa francesa contempla "un megaproyecto económico con la creación de tres parques de atracciones en torno al manga y la serie Dragon Ball".

Parece que la idea se les ocurrió en 2024, luego de una charla entre Emmanuel Macron y Mohammed bin Salman. Fuentes del Palacio de Elíseo contaron que en ese encuentro los dos se dieron cuenta de que eran fanáticos del manga.

De armar todo el proyecto se encarga Qiddiya Investment Company, la empresa que creó el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita allá por 2018 para mover los hilos de su megaproyecto Visión 2030.

La compañía ya desarrolla importantes proyectos de ocio, cultura y deporte, aunque también ha recibido cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por las condiciones laborales en algunas de sus obras.

Así, el proyecto de Dragon Ball Z cerca de París se perfila como una de las grandes apuestas turísticas de Francia. Con una inversión de 6.000 millones de euros, el parque temático buscará alcanzar una escala comparable a Disneyland.