¿Viernes 28 y sábado 29 serán DÍAS LIBRES? Esto dice la norma por el feriado de Santa Rosa de Lima

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la celebración de Santa Rosa de Lima, muchos trabajadores y familias se preguntan si el viernes 28 y sábado 29 de agosto serán días libres y si habrá un fin de semana largo. Conoce qué dice la normativa vigente en Perú.

¿Habrá fin de semana largo por feriado de Santa Rosa de Lima?

El calendario oficial de feriados aprobado por el Gobierno contempla que el próximo día festivo será el 30 de agosto del 2026, fecha en que se conmemora a Santa Rosa de lima, denominación religiosa de Isabel Flores de Oliva, quien consagró su vida a Dios y a la atención de enfermos y niños.

Conforme se acerca esa fecha, muchas personas se mantienen a la expectativa sobre si habrá algún cambio en el calendario llegando a considerar los días 28 y 29 de agosto como días libres para crear un puente para un fin de semana largo, ya que el día de Santa Rosa de Lima cae un domingo este 2026.

Para responder a esa interrogante es ideal identificar qué señala el Decreto Legislativo N.º 713, que establece reglas en la aprobación de feriados y días no laborables a nivel nacional.

¿El 28 de agosto será día libre? Esto se sabe

Según el calendario oficial del Estado peruano, ni el viernes 28 ni el sábado 29 de agosto serán feriados a nivel nacional. En el caso de quienes normalmente descansan los sábados, simplemente se mantendrá su descanso habitual, pero no por tratarse de un día festivo.

Sin embargo, hay un paréntesis a realizar y que sorprenderá a más de una persona en el país. De acuerdo a la Ley N.º 23849, vigente desde 1984, el viernes 28 de agosto es considerado "día cívico no laborable", pero no a nivel nacional, sino en el departamento de Tacna por la conmemoración de su reincorporación al Perú.

Quienes se verán beneficiados con esa disposición serán aquellos trabajadores del sector público de esa región del país. Por lo tanto, quienes viven o trabajan fuera de Tacna no deben asumir que el viernes 28 tendrán descanso obligatorio.

Ley N.º 23849 que declara día no laborable este 28 de agosto en Tacna.

Feriados nacionales que restan este 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que recuerda que, de acuerdo al calendario oficial y la normativa vigente en Perú, el viernes 28 y el sábado 29 de agosto no han sido declarados como feriados para crear un puente de fin de semana largo en torno al día festivo por Santa Rosa de Lima. Quienes tengan dudas sobre su jornada deberán considerar además el régimen laboral y las disposiciones particulares de su empleador o región.