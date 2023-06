Alexander Callens: Denuncian que piscina abandonada del jugador sería foco infeccioso de dengue en Bellavista

El futbolista de la Selección Peruana de Fútbol, Alexander Callens, ha entrado en el ojo de la tormenta luego de que un grupo de vecinos en Bellavista denuncien que la piscina abandonada del jugador sea un foco infeccioso de dengue.

Si bien la queja vecinal fue difundida públicamente en las últimas horas, los ciudadanos habrían notificado al municipio desde hace meses. De hecho, una de las agraviadas por esta situación dio mayores detalles, mostró los dispositivos que utilizan para combatir a los zancudos y las picaduras que estos dejan.

"Hemos presentado un adscrito a la municipalidad hace dos meses. Aquí está la constancia donde nos informaron que iban a informar al dueño. No sé si lo habrán hecho o no, pero no hay ninguna respuesta. Los vecinos nos indican que no tienen comunicación con la futbolista y, bueno, tenemos este problema hace bastante", declaró la afectada.