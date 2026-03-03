Ampliación de Línea 1 del Metro de Lima inicia el 2027: Transportará 1 millón de pasajeros a diario

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Es oficial! La ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima ha sido aprobada e iniciará sus obras en 2027, según anunció Proinversión y la concesionaria del servicio este martes. El proyecto apunta a aumentar la capacidad de transporte de pasajeros, pasando de los 600 mil actuales a 1 millón a diario.

Ampliación de Línea 1 generará beneficios que "superan sus costos"

Durante la ceremonia que celebró el hito de 1,600 millones de pasajeros desde el inicio de su operación en 2011, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, y el titular del directorio de la Línea 1 del Metro, Manuel Wu, anunciaron la declaratoria de viabilidad técnica y económica de este proyecto.

"Se realizará un año de ingeniería y el próximo año iniciaríamos las obras que durarán hasta tres años, tiempo durante el cual se verían los beneficios progresivamente", señaló Wu.

En tanto, el titular de la Agenda de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) precisó que la aprobación de la viabilidad del proyecto se hizo por USD 2,700 millones y que la suscripción de la adenda para materializarla se realizará a mediados de este año.

Asimismo, Del Carpio añadió que el proyecto está "completamente financiado por el sector privado, una concesión que tiene 15 años". Señaló que la ampliación comprende la conexión del servicio con la Línea 2 del Metro mediante la futura estación 28 de Julio.

Línea 1 del Metro de Lima celebró los 1,600 millones de pasajeros transportados alcanzados.

Según los estudios realizados, el proyecto generará beneficios que superan ampliamente sus costos, especialmente por el ahorro significativo en tiempos de viaje, la disminución de la congestión en horas punta y el fortalecimiento de la seguridad operacional.

Esto se traducirá en un servicio más eficiente y confiable para millones de usuarios que diariamente se desplazan para trabajar, estudiar y acceder a servicios esenciales.

Un antes y un después en la modernización del transporte público

Según el dirigente de Proinversión, la ampliación de la Línea 1 marca un antes y un después en la modernización del transporte urbano en el país.

"Esta intervención permitirá asegurar una frecuencia que mantenga y eleve el nivel de servicio que esta gran conexión demanda hacia el futuro. Estamos muy satisfechos de haber recigbido la confianza del concesionario, de la ATU, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Economía y Finanzas para formular esta solución integral", indicó.

La inversión total estimada es de S/ 14,104.05 millones. Incluirá la implementación del sistema avanzado de control de trenes CBTC (Communications-Based Train Control), tecnología de estándar internacional que permitirá reducir los intervalos de paso de 3 a 1.5 minutos en hora punta.