Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal serían sancionados por gresca tras duelo ante Sporting Cristal

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos días, el fútbol peruano se ha jugado más afuera de las canchas que dentro de las mismas. Y es que además de la polémica entre UTC y Alianza Lima con un reclamo de por medio ante la CONAR, ahora se suma la posible sanción contra dos jugadores de Universitario y su entrenador

Concha, Fara y Rabanal serían sancionados por la FPF

Como se recuerda, al final del duelo ante Sporting Cristal, los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara, así como el español Javier Rabanal sostuvieron un fuerte cruce verbal con grupo de hinchas celestes en el Estadio Alberto Gallardo.

Luego de unos días, Alianza Lima no pasó por alto esta situación por lo que presentó un reclamo ante la Comisión Disciplinaria de la FPF buscando un castigo ejemplar contra los involucrados. Y al parecer, todo hace indicar que este llegará de acuerdo a la última información que Exitosa Deportes pudo conocer.

Según se indicó en la última edición del programa, la Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal serán sancionados drásticamente por los incidentes ocurridos en el Estadio Alberto Gallardo. El castigo se oficializará en los próximos días y se basa en antecedentes que se dieron en el campeonato pasado.

¿TARJETA ROJA EN LA COMISIÓN O PALETA VERDE Y SUMISIÓN?



Las infracciones al reglamento cometidas por los futbolistas de Universitario; Jairo Concha, Caín Fara y el director técnico Javier Rabanal tras el partido ante Sporting Cristal, es la muestra perfecta de lo que siempre... pic.twitter.com/kPAZDRTsLd — El Blog Íntimo (@elblogintimoEBI) February 23, 2026

En aquella oportunidad, Carlos Zambrano o Néstor Gorosito fueron suspendidos por varias fechas por situaciones similares. Eso sí, Universitario tiene hasta el día de mañana miércoles 4 de marzo para presentar sus descargos de lo que pasó con sus integrantes.

Sería un pésimo precedente

En esa misma línea, el periodista deportivo, Gustavo Peralta, indicó que desde la 'U' consideran que una posible sanción a sus integrantes sería un pésimo precedente para el fútbol peruano ya que consideraron que sus jugadores y DT solo se defendieron ante los insultos de los hinchas.

🎙️ @Gustavo_p4: "Fara, Rabanal y Concha parece que van a ser sancionados"



"En la U dicen que sería un pésimo precedente"#HablemosDeMAX



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/3Y2L2Zex1b



📅 De lunes a jueves a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/8LbXNc3sCu — L1MAX (@L1MAX_) March 3, 2026

"Sería un pésimo precedente porque sino cualquier jugador podría ser sancionado por solo responder a una provocación intencionada. Lo que dice la 'U' es que un hincha le dijo a Concha algo muy fuerte con su hijo, esto provocó que Caín Fara, Rabanal y Concha reaccionen", indicó en L1 Max.

Es importante precisar que si la sanción a cualquiera de estos tres elementos supera las cuatro fechas, se perderán el clásico de la fecha 9 ante Alianza Lima.

En resumen, los jugadores Jairo Concha y Caían Fara y el entrenador de Universitario, Javier Rabanal serían sancionados por la Comisión Disciplinaria de la FPF tras los incidentes ocurridos en el Estadio Alberto Gallardo.