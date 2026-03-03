¡Reciente hallazgo! Nueva especie de ratón semiacuática fue hallada en los Andes del Perú

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Una nueva especie de roedor semiacuático ha sido hallada en los andes peruanos! Se trata de la especie Incanomys Parviauris la cual se encuentra protegida en cuatro unidades de conservación en el Perú. Conoce en esta nota detalles del descubrimiento de este nuevo ratón, ya reconocido internacionalmente.

Nueva especie de ratón encontrado en los Andes del Perú

Los Andes peruanos continúan sorprendiendo por su majestuosidad y diversidad en flora y fauna. Recientemente, un equipo internacional de investigadores han descrito una nueva especie de roedor semiacuático, Incanomys parviauris, encontrado en los bosques montanos en la vertiente oriental de la región altoandina.

El hallazgo se dio a conocer a través de la revista científica American Museum Novitates tras el estudio de autores nacionales entre los que se encuentra el compatriota Víctor Pacheco (Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú); y también internacionales como lo son Pamela Sánchez-Vendizú (Universidad Austral de Chile y Universidade Federal do Pará, Brasil), Edson F. Abreu (Angelo State University, EEUU) y Silvia E. Pavan (California State Polytechnic University, EEUU).

Incanomys Parviauris: Nuevo roedor encontrado en los Andes peruanos

¿Dónde fue encontrada?

El holotipo, ejemplar físico único, de esta nueva especie fue registrado en el refugio Las Lechuzas, al interior del Santuario Nacional Cordillera de Colán en el departamento de Amazonas. Esta especie se distingue por sus pequeñas orejas ocultas en el pelaje, cuatro almohadillas en las manos, un particular cráneo e incisivos, además, de un pelaje grisáceo y ventral plateado.

De acuerdo a los análisis genéticos confirmaron que Incanomys parviauris es una especie hermana de Incanomys mayopuma, especie encontrada el año pasado y presente en el Santuario Histórico de Machupicchu en el departamento de Cusco.

Y, ¿dónde se encuentra actualmente?

Incanomys parviauris se encuentra actualmente protegida en cuatro unidades de conservación en el territorio nacional: el Santuario Nacional Cordillera de Colán, el Parque Nacional del Río Abiseo, el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish y el Área de Conservación Privada Copallín.

El hallazgo de esta nueva especie refuerzan la importancia de conservar hábitats de alta montaña y áreas de conservación como refugios de biodiversidad única. Por su parte, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) sostiene la necesidad de continuar con estudios científicos y monitoreos en donde aún existen especies desconocidas para la ciencia.

El nuevo hallazgo de un roedor semiacuático conocido como Incanomys parviauris fue registrado en los Andes peruanos lo que constituye un importante logro.