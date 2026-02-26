Testigo clave del atropello de Lizeth Marzano rompe su silencio y revela DETALLES INESPERADOS

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Un nuevo giro en el caso Lizeth Marzano? Una testigo clave de la noche en que la deportista y campeona nacional de apnea perdió la vida atropellada rompió su silencio y dio a conocer detalles inesperados del accidente.

Declara testigo del atropello de Lizeth Marzano

La policía de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito realizó en la madrugada del jueves 26 de febrero la detención preliminar de Adrián Villar por 72 horas por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

El hijastro de la periodista Marisel Linares deberá cumplir con las diligencias de ley y los exámenes correspondientes ante el Ministerio Público, que le imputa la presunta comisión de tres delitos: homicidio culposo, fuga del lugar del accidente y omisión de socorro. Sin embargo, previamente a esta detención, se difundió la declaración de una testigo clave del accidente registrado el último 17 de febrero en el distrito de San Isidro, en la avenida Camino Real.

Una mujer identificada como Fanny Zorzet dio nuevos detalles del lamentable hecho que acabó con la vida de Marzano. Ante las cámaras del programa 'Mesa Caliente' conducido por Karla Tarazona y Tilsa Lozano, sostuvo que tras el impacto de la camioneta que habría sido conducida por Adrián Villar, la joven deportista salió expulsada aproximadamente 10 metros.

Detalles tras accidente de la deportista

Asimismo, la mujer contó que el chofer de la camioneta impactó contra Lizeth y "paró un segundo, corrió por toda la avenida Camino Real"; también precisó que él embistió a la deportista contra un árbol ubicado en la vía peatonal, es decir, "sí se habría subido al sardinel".

La testigo también declaró que, tras el incidente, el personal de serenazgo llegó al lugar en un lapso aproximado de entre cinco y 10 minutos, mientras que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para auxiliar a la campeona nacional, que se encontraba inconsciente como consecuencia del fuerte golpe.

"Nos hemos acercado cuatro personas que estaban acá. Lizeth estaba boca abajo (...) la trataron de voltear. No es que estuviera pidiendo ayuda, estaba inconsciente. Habrá sido 5 o 10 minutos que llevó serenazgo. Lo que sí no llegaba era la policía y de ahí sí vino ambulancia", indicó Zorzet.

En su declaración a la prensa, la mujer, que en ese momento había sacado a su perro a pasear momentos previos de ser testigo de la tragedia, también calificó la muerte de Lizeth Marzano como "una negligencia de tiempo".

Adrián Villar fue detenido preliminarmente

Finalmente, en línea telefónica precisó que ella y otros testigos le pidieron a Serenazgo que revisen las cámaras para dar con el responsable, pero no se realizó. También indicó que, debido a que las lunas de la camioneta que ocasionó el accidente eran polarizadas, no pudo observar bien si a bordo iban dos personas.

"Eso se pudo resolver en un segundo. (...) Cualquiera la pudiera llevar, pero eso fue una falta de técnica de la policía, no saben cómo actuar. Cuando vino la ambulancia, no supieron acudirla de manera rápida", acotó.

Esta declaración de una testigo clave del atropello de Lizeth Marzano se dio momentos previos a conocerse que Adrián Villar, acusado de haber causado la muerte de la deportista, fue detenido preliminarmente por las autoridades para responder ante la justicia.