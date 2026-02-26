Gastón Acurio ROMPE SU SILENCIO luego de que su restaurante esté involucrado en caso Lizeth Marzano

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El caso de Lizeth Marzano ha acaparado los medios de comunicación este jueves con la detención de Adrián Villar, principal implicado en el atropello y posterior muerte de la deportista. Dentro de esta investigación se encuentra involucrado el restaurante 'Tanta', del cual es dueño el reconocido chef Gastón Acurio, quien ha roto su silencio y se ha pronunciado.

Restaurante 'Tanta' a disposición de la justicia

La mañana de este jueves 26 de febrero en el programa 'Arriba mi gente' el también empresario gastronómico confirmó que su restaurante involucrado en la investigación del caso Lizeth Marzano pondrá a disposición las cámaras de seguridad a las autoridades.

Como se recuerda, el recinto culinario fue al que acudió el ahora detenido Adrián Villar, previo al accidente de tránsito que ocasionó en el que la deportista Lizeth Marzano lamentablemente falleció en el distrito de San Isidro.

Un dato que hay que mencionar es que todavía no hay prueba alguna de dosaje etílico del implicado para constatar si es que el día del accidente de tránsito estuvo o no bajo los efectos del alcohol cuando se encontraba manejando el vehículo de la periodista Marisel Linares, pareja de su padre.

Sin embargo, de lo que si hay evidencia es del voucher del restaurante en donde se específica los pedidos que realizó Villar junto a su novia Francesca Montenegro y otros allegados. Al respecto, vale indicar que en este no figura ningún tipo de bebida alcohólica.

Fue el periodista Fernando Díaz, quien reveló que se comunicó con Acurio, quien manifestó que ha puesto su restaurante 'Tanta' a disposición de la justicia y autoridades para esclarecer los hechos.

Gastón Acurio se pronuncia sobre restaurante 'Tanta'

"Lo que me dijo el conocido y querido chef peruano fue que ya las imágenes las tiene la Policía y la Fiscalía para que ellos realicen la investigación. La familia Marzano tiene a disposición y potestad de solicitar una copia o en todo caso verlas también. Sí es importante eso para saber si consumieron alcohol", sostuvo Díaz.

En tal sentido, el hombre de prensa sostuvo que respecto a la pre cuenta de lo consumido la noche del pasado 17 de febrero por Adrián Villar y Francesca Montenegro, señaló que ahí se evidencia todo lo que pudieron haber consumido aquella noche previo al atropello de Lizeth Marzano.

En conclusión, en el programa 'Arriba mi gente', el chef peruano Gastón Acurio confirmó que su restaurante 'Tanta', involucrado en el caso de Lizeth Marzano, pondrá a disposición las cámaras de seguridad para la investigación.