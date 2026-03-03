¡Explotan los negocios internacionales!: Trump amenaza con "cortar comercio" con España y ellos responden con firmeza

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La relación entre Donald Trump y el Gobierno de España atraviesa uno de sus momentos más tensos. El presidente estadounidense amenazó con "cortar todo el comercio" con el país europeo tras desacuerdos por el gasto en defensa de la OTAN y la negativa española en apoyar las operaciones vinculadas al conflicto contra Irán en Medio Oriente.

Las declaraciones se dieron luego de que España rechazara permitir el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones militares. Trump calificó a España como un "aliado terrible" y aseguró que no quiere "tener nada que ver" en términos comerciales.

La advertencia desde Washington

El mandatario expresó su malestar por lo que considera un bajo compromiso español con el gasto en defensa dentro de la OTAN. Trump impulsa que los países aliados aumenten su inversión militar hasta un 5% del PBI, algo que España no ha respaldado públicamente.

La amenaza de cortar relaciones comerciales generó preocupación en el ámbito diplomático y empresarial, ya que Estados Unidos y España mantienen intercambios millonarios en sectores como energía, tecnología y agroindustria.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha anunciado ninguna medida concreta. Se trata de declaraciones políticas que aún no se traducen en acciones formales.

La respuesta del Gobierno Español

El Ejecutivo encabezado por el socialista Pedro Sánchez reaccionó con un mensaje claro: cualquier decisión deberá respetar la legalidad internacional. El Gobierno español señaló también que Estados Unidos "tendrá que respetar la legalidad internacional y los acuerdos vigentes".

Desde Madrid recordaron que la política comercial no depende solo de un país, sino que forma parte de los compromisos asumidos dentro de la Unión Europea. Por ello, una ruptura total del comercio bilateral no sería sencilla ni inmediata.

Además, el Gobierno defendió que España es un socio "fiable" y comprometido con la OTAN, pero también firme en la defensa del derecho internacional y la soberanía nacional.

Por su parte, la Comisión Europea pidió prudencia y subrayó que cualquier cambio en la relación comercial debe ajustarse a los acuerdos multilaterales existentes.

El escenario abre una etapa de incertidumbre. Aunque las palabras de Trump fueron duras, expertos consideran que una ruptura total sería compleja en términos legales y económicos.

Por ahora, la tensión sigue en el plano político, mientras ambos gobiernos mantienen sus posiciones. El comercio hasta el momento continúa, pero el clima diplomático se mantiene en expectativa, hasta que el Gobierno de Trump y España logren generar un acuerdo.