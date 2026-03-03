Accidente en Huarochirí: Familias denuncian no encontrar a pasajeros desaparecidos y piden apoyo a las autoridades

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hasta 10 familias llegaron hasta la zona donde se registró el accidente en la Carretera Central, en Huarochirí, para denunciar las falta de apoyo de las autoridades para encontrar a sus seres queridos, viéndose obligados a realizar la búsqueda por sus medios.

Tragedia familiar

Una tragedia es la que viven más de 20 familias luego de un violento accidente de tránsito en el kilómetro 91 de la Carretera Central, a la altura del distrito de San Mateo. Pues el impacto entre una camioneta y una miniván generó que esta última que trasportaba más de 20 pasajeros que viajaban desde Huancayo a Lima cayera al río Rímac.

A un día de la tragedia, al menos 10 familias llegaron hasta el punto del accidente en búsqueda de sus seres queridos, pues revelaron que no se conoce de su destino, si se salvaron o fallecieron, peor, están desaparecidos.

"Lamentablemente aquí no tenemos ninguna clase de autoridad, hay policía, no hay especialistas para el rescate, nosotros mismos a nuestro familiar tenemos que rescatar caminando por esa altura de enfrente. Estamos desde las 5 de la mañana y no hay nadie que nos apoye en nada. Hacemos el llamado a la empresa de la miniván", dijo el familiar de una mujer cuyos restos tuvieron que ser encontrados por sus propios parientes.

Según detallaron, el vehículo de transporte de pasajeros hizo una parada en Carhuamayo, una localidad de Junín, previo a continuar su camino a la capital.

Entre las personas desaparecidas se encuentra una menor de 7 años llamada Alison Carhuaz Camavilca, cuya madre que viajaba con ella fue hallada sin vida, sin embargo, la familia no sabe el paradero de la pequeña. Así como Elsa Estrella, de 35 años, quien también viajaba en la unidad que terminó en el río.

Accidente en San Mateo

La Policía informó que la camioneta se dirigía hacia La Oroya cuando se encontró con la minivan que trasladaba a una gran cantidad de pasajeros. Producto del impacto fallecieron dos menores de edad, dos adultos y dos personas que no pudieron ser identificadas.

Varias unidades de bomberos y la Policía llegaron al lugar del accidente para iniciar las investigaciones y trasladar a los heridos a los centros de salud más cercanos. El primer reporte indicó que había 18 desaparecidos.

Nuestro corresponsal, Pedro Pacheco, informó que habría al menos 15 desaparecidos. Las labores de búsqueda y rescate de las personas que cayeron al río se suspendieron por la dificultad de la zona y la hora, y serán reanudadas hoy en la mañana. Mientras tanto, familiares de las víctimas acudieron a la comisaría del sector para solicitar información sobre sus seres queridos.

Es por ello que 10 familias fueron a buscar a sus seres queridos desaparecidos, ante la poca ayuda de las autoridades y piden apoyo para el rescate.