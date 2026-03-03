¡Prepárate! Anuncian corte de LUZ el 5 de marzo: Estos distritos se verán afectados el jueves

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! Se ejecutará una nueva jornada de cortes de luz programado para el 5 de marzo. Conoce la lista de distritos que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico este jueves.

¿Por qué será el corte de luz el jueves?

A través de su página web, la empresa Hidrandina, responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, dio a conocer cuáles serán las zonas que deberán interrumpir sus labores debido a la restricción temporal del servicio eléctrico este jueves. De acuerdo a su más reciente reporte, el motivo detrás de esta medida es ejecutar acciones y trabajos de mantenimiento.

¿Con qué objetivo? Pues bien, optimizar la infraestructura y reforzar la calidad del suministro, evitando así que se presentes más inconvenientes en un futuro. Algunas de las labores que se desarrollarán en esa fecha son cambio de estructuras, reubicación de componentes y revisión de cables. En ese marco, exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto del corte de luz en sus hogares.

Algunos de los hogares que no contarán con luz en un determinado horario son aquellas ubicadas en las regiones de La Libertad y Áncash, que te revelamos a continuación.

Sin energía eléctrica en La Libertad

En Trujillo desde las 9:00 hasta las 12:30 p.m. en: Urb. El Bosque: Av. Federico Villarreal Mzas. L, J, K, cdras. 13, 14; Av. Honorio Delgado cdra. 10; Av. Santa Rosa cdra. 9; Ca. Diego Quispe Mzas. J, H, K, cdras. 9, 10; Ca. Juan del Corral Mzas. J, F, cdras. 9,10; Ca. Los Rosales cdra. 5; Ca. Santiago Rosales Mzas. A, B, F, J, cdras. 5, 9, 10; Ca. Teófilo Castillo Mzas. L, H, K, cdras. 8, 9, 10; Jr. Cristóbal Lozano Mza B, cdra. 10; Jr. Rafael Zancio mza. B, cdras. 9, 10, 11; Mzas. B, C, E, F, H, J, K, L. Urb. La Noria: Ca. Santiago Rosales Mza. C, cdra. 5; Jr. Rafael Zancio cdras. 9, 10, 11; Mza. A. Sector Santa Julia I: Av. Federico Villarreal cdra. 13; Ca. Santiago Rosales mza B; Jr. Cristóbal Lozano mza. C; Jr. Rafael Zancio mza. A, cdras. 9, 10, Mza. B.

Distrito de Salavarry desde las 2:30 p.m. a 5:30 p.m. en: Puerto. Salaverry: Autopista Salaverry Nº Km 2.8 Lot 4-A-1.

Corte de luz en Áncash

Distrito de Chiquian desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en: Carcas, Obraje, Cuspon.

Huasta desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en: Rampon, Quisipata, Machscos, Villalta, La Merced, Pomapata, Mahuay, Quero, Pocpa.

Corte en Aquia desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en: Pachapaqui, Santa Rosa, Suyan, Uranyacu, San Miguel, Villanuena, Vista Alegre.

En Pacllon desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en: Llamac.

Desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en Ticllos: Roca.

Corpanqui desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en: Huanchay, Carhuajara.

Desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en Canis: Pacocha.

Desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en Llaclla: Cusi

Desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en Gorgorillo: Tauripon.

Si estabas pensando usar algún electrodoméstico en casa este jueves 5 de marzo, ten en cuenta que ese día se ejecutarán nuevos cortes de luz en algunos distritos de La Libertad y Áncash, según Hidrandina. ¡Toma tus precauciones!