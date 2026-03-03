¡Tenemos un "Punch Peruano"! Conoce al monito que fue rescatado del tráfico ilegal

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el Club Zonal Huáscar, en Villa El Salvador, un diminuto mono fraile de tan solo dos meses se aferra a un peluche mientras duerme plácidamente. Lo llaman "Punch peruano" y su historia no solo enternece, también expone la dura realidad del tráfico ilegal de animales silvestres en el país.

El pequeño es una cría de mono fraile, pesa solamente 100gr y fue rescatado luego de permanecer en una vivienda de Lima Norte, donde era criado como mascota.

Hoy, bajo el cuidado del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), recibe atención especializada las 24 horas del día. La especialista detalló en una entrevista con Exitosa que, debido a su corta edad, el cuidado es permanente y minucioso.

"Aquí en SERPAR estamos dándole los cuidados 24/7 porque es tan chiquito que hay que alimentarlo con fórmula de leche cada tres horas, estimular la defecación, cuidar que la temperatura sea adecuada y estar pendiente de su crecimiento y ganancia de peso", precisó la veterinaria Andrea Ceballos.

Uno de los principales problemas del tráfico ilegal es que muchos animales rescatados no pueden regresar a su entorno natural. En el caso de Punch, el contacto con humanos y otros animales domésticos complica esa posibilidad.

"Ese es el problema con el tráfico ilegal, que muchos no pueden volver a vida libre porque ya hubo contacto con el ser humano, con patógenos, con el perro, gato; además que en el caso de los monos tiene que haber una formación de grupo, no se puede hacer una liberación.", sostuvo Ceballos.

En el marco del Día Mundial de la Fauna Silvestre, las autoridades del parque hicieron un llamado a la ciudadanía para erradicar la compra y venta de animales silvestres.

El Club Zonal Huáscar se ha convertido en refugio para cientos de animales rescatados. Yashila Rojas, administradora del recinto, informó a Exitosa que actualmente albergan alrededor de 200 ejemplares de distintas especies. Entre ellos destacan unos 40 coatís que también fueron víctimas del comercio ilegal.

"En el Club Zonal Huáscar, los cuales tenemos 200 animalitos rescatados. Como ustedes pueden entender, tenemos una variedad de especies: tenemos coatís, tenemos el monito machín, tenemos el águila, tenemos las tortugas, el machín blanco y además variedades que vienen al parque siendo rescatados", indicó.

La historia del mono "Punch Peruano", más allá de la ternura que despierta, es un recordatorio de que los animales silvestres no son mascotas. Merecen vivir en su hábitat natural y cumplir el rol que les corresponde en el ecosistema.