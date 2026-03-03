UTC solicita anulación del resultado ante Alianza Lima tras confirmar intervención irregular del VAR

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

UTC sigue adelante con su reclamo ante la CONAR luego de la derrota con polémica ante Alianza Lima por 1-0 en el Estadio Héroes de San Ramón. Los cajamarquinos aseguraron en todo momento que el córner que derivó en el gol de Renzo Garcés no debió ser convalidado ya que en un inicio le árbitro había indicado saque de meta.

UTC pide anular partido ante Alianza y su inmediata reprogramación

Ahora, el presidente del club de Cajamarca, Osías Ramírez, utilizó sus redes sociales para dar a conocer que han escuchado los audios proporcionados por CONAR y los cuales confirman que hubo una intervención irregular del VAR en la jugada que terminó en tiro de esquina a favor de los blanquiazules.

Por ello, UTC presentó un nuevo reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros haciendo una solicitud bastante radical para el fútbol peruano. Al sentirse perjudicados por la decisión arbitral de Micke Palomino, la institución solicita formalmente que el encuentro sea declarado nulo y que el mismo sea reprogramado lo más pronto posible.

"La revisión del partido por error técnico reglamentario, disponiéndose las medidas deportivas que corresponde, incluyendo - de resultar procedente - la anulación del resultado y la reprogramación o repetición el encuentro, en resguardo de la legalidad y la equidad de la competencia", indicaron.

A su vez, la institución pidió que los responsables de esta polémica sean sancionados como lo indica el reglamento, tanto a la terna principal, como a los jueces que integran el equipo del VAR.

2.Reprogramación o repetición... pic.twitter.com/wss4QaX5FI — Osias Ramirez G. (@osiasrg) March 3, 2026

En defensa de la justicia deportiva

Finalmente, el documento firmado por el propio Osías Ramírez indica que su reclamo no busca una ventaja deportiva en la Liga 1, si no que lo hace con la firme intención de buscar justicia deportiva para que el campeonato pueda desarrollarse de la mejor manera.

"El club UTC formula el presente reclamo en defensa de la justicia deportiva y del respeto irrestricto al marco reglamentario que rige la competencia profesional, solicitando que un hecho de esta naturaleza sea debidamente esclarecido y no se normalice como presidente dentro de la competencia", añadieron.

En resumen, UTC presentó un nuevo reclamo ante la CONAR tras confirmar la intervención irregular del VAR en la jugada que le dio el triunfo ante Alianza Lima. Por ello, los cajamarquinos solicitan que el encuentro sea anulado y que el mismo sea reprogramado de manera inmediata, además de pedir una sanción ejemplar para los integrantes del cuerpo arbitral de aquel partido.