Madre denuncia entre lágrimas a niñera que maltrató a su pequeño: "Lo tiró como cualquier cosa al mueble"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el Callao, una madre denunció a la niñera de su hijo por cometer maltrato físico contra el menor. A pesar de que la mujer fue detenida, las autoridades podrían dejarla en libertad. La agresión quedó grabada en video por las cámaras de vigilancia que habrían dentro de la vivienda.

Madre rompió en llanto

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, la señora Joselyn brindó más detalles sobre lo sucedido. Asimismo, expresó su indignación ante este acto que ha dejado serias afectaciones en su pequeño hijo.

"(...) Mi hijito sigue llorando y me lo tira como cualquier cosa en el mueble y yo he estado viendo en vivo y le digo a mi esposo que regrese, hemos llegado a la casa, ella tenía a mi bebe sentado y yo lo que he hecho es quitarle a mi bebé y le he dicho que´ ha hecho, dijo la madre ante Exitosa.

En tal sentido, se conoció que la mujer que agredió al menor fue identificada como Josefa Gonzales Cárdenas, quien se desempeñaba como niñera desde hace meses, lo que genera más preocupación en la madre del menor debido a que no solo lo habría agredido a él, sino a sus otros de sus dos hijos.

Maltrato registrado en video

El acto quedó registrado en video por las cámaras de vigilancia que los padres habían colocado dentro de su domicilio. Es ahí en donde pudieron evidenciar que Gonzales, al no lograr controlar el llanto del pequeño, lo lanzó al mueble de manera brusca.

La madre vio esta acción al momento por lo que, le pidió rápidamente a su pareja, volver a la casa debido a que ya habían salido del recinto. Al llegar, Joselyn encaró a Josefa y le pidió explicaciones del porqué actuó de tal manera. A lo que la mujer se quedó en silencio.

Madre pide investigación contra niñera

Cabe mencionar que, la madre del menor, recurrió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que hagan un seguimiento del caso. Además, ante la denuncia, el Ministerio Público es quien está a cargo de la investigación correspondiente.

De acuerdo a la señora Joselyn, la Fiscalía habría minimizado el acto violento debido a que los resultados del médico legista no arrojaron alguna lesión en el menor. Ante ello, la madre pidió a las autoridades de tomar atención al caso para abrir una indagación correspondiente.

En conclusión, un pequeño fue víctima de maltrato por parte de su propia niñera. Al tomar conocimiento sobre ello, la madre del menor la denunció y está pidiendo que se sancione a la fémina.