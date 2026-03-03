Selena Gómez desata POLÉMICA al besarle los pies SUCIOS a su esposo Benny Blanco

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Benny Blanco, el reconocido productor musical y actual pareja de Selena Gómez, ha vuelto a posicionarse en la cima de las tendencias globales, pero esta vez no por sus éxitos en las listas de Billboard, sino por unas imágenes que han dejado a más de uno con el estómago revuelto.

En la última emisión del podcast Friends Keep Secrets, co-producido y presentado por Benny Blanco junto a los comediantes Lil Dicky y Kristin Batalucco, Selena Gómez protagonizó un momento que ha dividido opiniones en internet.

Sentada junto a su esposo, Gómez inclinó su rostro para besarle un pie mientras él hablaba, un gesto que no solo llamó la atención por su intimidad, sino por el estado de la extremidad en cuestión.

El episodio se produce justo después de que Blanco se convirtiera en tendencia por la apariencia visiblemente sucia de sus pies durante la grabación, lo que desató una ola de reacciones.

Desde burlas hasta comentarios sobre sus hábitos de higiene personal. Algunos internautas acusaron al productor de tener costumbres poco convencionales, incluso vinculando las imágenes con declaraciones suyas sobre no ducharse diariamente para "dejar un aroma natural al pasar".

Pese a ello, la respuesta de Gómez fue clara y sin tapujos. En la mencionada grabación, demostró abiertamente su cariño por Blanco más allá de cualquier detalle estético. Por un momento, el productor incluso bromeó con sus coanfitriones sobre la situación, preguntando en tono jocoso: "¿Les gusta eso?" (en referencia al beso), antes de que su esposa se mostrara un tanto avergonzada pero sonriente.

Selena Gomez besa los pies de Benny Blanco tras la polémica de sus "pies sucios" 😳 🤢🤮



📷: Podcast Friends Keep Secrets pic.twitter.com/pK74bURlm1 — ElCinefiloTrailers (@ECTrailers) March 3, 2026

La escena no tardó en viralizarse, generando una lluvia de comentarios críticos y debates en plataformas como X y Reddit. Algunos usuarios calificaron el gesto como "desagradable" o incluso expresaron su sorpresa por la actitud pública de la pareja, mientras otros defendieron el acto como una sencilla muestra de afecto entre dos adultos libres de juzgar.

No es la primera vez que esta pareja está en el foco mediático por su dinámica personal. La trayectoria de Selena Gómez y Benny Blanco incluye una boda íntima celebrada en septiembre de 2025, después de varios años de relación y colaboración artística, han mostrado repetidamente su apoyo mutuo en redes sociales y entrevistas, incluso frente a las críticas.

Esta última aparición en Friends Keep Secrets no solo pone a prueba los límites del entretenimiento y la vida privada de las celebridades, sino que también reaviva la discusión sobre hasta qué punto los gestos personales pueden o deben convertirse en contenido viral.