23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Amy Gutiérrez denunció que sufrió acoso callejero en los exteriores de un centro comercial de San Miguel. Según su testimonio, un hombre le dirigió comentarios sexuales y después la siguió en motocicleta cuando se retiraba con su pareja. La artista pidió intervención policial y solicitó a Rappi esclarecer si el sujeto pertenece a su plataforma.

La intérprete contó lo ocurrido mediante sus historias de Instagram. Explicó que se encontraba esperando mientras su novio, José Carlos, recogía su scooter eléctrico del estacionamiento. En ese momento, el desconocido se aproximó y comenzó a incomodarla, pese a la presencia de familias.

"Estaba a un paso, bien relajado", recordó la cantante sobre la cercanía del hombre. Ante esa situación, le advirtió que estaba acompañada y que comunicaría lo sucedido a su pareja cuando regresara.

Grabó al sujeto durante el enfrentamiento

Cuando José Carlos volvió, Gutiérrez le explicó lo ocurrido y ambos confrontaron al individuo. De acuerdo con su versión, este negó haber cometido una falta y se colocó el casco. La salsera decidió registrar la discusión con su celular.

La artista reconoció que respondió con insultos debido a la indignación, aunque aclaró que no acostumbra expresarse así. Le molestaba abandonar el lugar sin que el comportamiento del sujeto tuviera consecuencias.

Una persecución que aumentó su temor

Según relató, el episodio continuó cuando emprendieron el regreso en scooter. El hombre los siguió en motocicleta y se acercó para retarla a grabarlo nuevamente. Gutiérrez aseguró que evitó sacar su teléfono por miedo a una agresión. Añadió que el motociclista dejó de seguirlos después de que ella anunciara que publicaría las imágenes.

La cantante pidió que la Policía conozca el caso y que Rappi investigue una posible vinculación, pues observó una caja con su nombre en la motocicleta. Ese elemento no acredita que trabaje para la empresa.

Tras difundir su testimonio, la intérprete manifestó preocupación por posibles represalias y describió la vulnerabilidad que sintió durante el incidente. Su relato expone cómo una salida con su pareja terminó marcada por el temor y la incertidumbre. La información disponible no precisa si formalizó una denuncia policial ni incluye una respuesta empresarial.