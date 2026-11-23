23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori destacó el apoyo de Estados Unidos y el FBI en la captura de alias 'Jolín'. Asimismo, resaltó la participación del Perú en el 'Escudo de las Américas' como parte de las acciones de cooperación internacional en materia de seguridad.

Agradece cooperación internacional

La mandataria agradeció el trabajo conjunto de Ecuador, Estados Unidos y la Policía Nacional del Perú para concretar la captura de alias 'Jolín', identificado como líder de la organización criminal La Jauría.

"Sobre la captura del líder de la organización criminal La Jauría, el señor 'Jolín', primero quiero agradecer todo el esfuerzo de diferentes países: Ecuador y su Policía Nacional, Estados Unidos a través del FBI y la Policía Nacional del Perú", afirma.

Resalta participación en el Escudo de las Américas

Fujimori destacó la participación del Perú en el 'Escudo de las Américas' y señaló que el soporte tecnológico del FBI fue determinante para ubicar al cabecilla criminal, cuya búsqueda tomó varias semanas.

"Por eso es importante resaltar la participación de nuestro país en el Escudo de las Américas. Para lograr ubicarlo se demoraron algunas semanas, pero la información tecnológica que maneja el FBI ha sido fundamental para lograr esta captura", señala.

Alerta que habrán más delincuentes retenidos

La presidenta advirtió que la captura de alias 'Jolín' no sería la última y aseguró que otros integrantes de organizaciones criminales también serán detenidos como parte de las acciones contra la delincuencia.

"Y así como él, caerán los otros criminales", advertía la mandataria mientras seguía atendiendo a la prensa.

Finalmente, Keiko Fujimori puso en relieve la importancia de la cooperación entre Perú, Estados Unidos y Ecuador para combatir a las organizaciones criminales. En ese contexto, destacó el respaldo tecnológico del FBI y la participación peruana en el 'Escudo de las Américas', tras la detención de alias 'Jolín'.