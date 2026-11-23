23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las consecuencias del sismo que ocurrió el pasado 20 de noviembre en junin que tuvo una magnitud de 6.7, el alcalde de San Pedro de Cajas, Luis Vílchez Huaynate, informó que 800 viviendas resultaron afectadas y otras 42 deberán ser demolidas debido a los fuertes sismos registrados.

San Pedro de Cajas vive consecuencias del sismo de magnitud 6.7 en Junín

La autoridad expresó su preocupación por las constantes réplicas y advirtió que las condiciones de algunas infraestructuras han empeorado, por lo que pidió a las familias evacuar los inmuebles que presentan daños severos.

En diálogo con Exitosa, el alcalde brindó un balance del sismo de magnitud 6.7 registrado el pasado viernes 20 de noviembre en Junín, así como de los movimientos telúricos posteriores que continúan generando preocupación entre los habitantes de la provincia de Tarma.

Según precisó, se contabilizaron 800 hogares afectados y 42 viviendas que presentan daños estructurales de consideración y deberán ser demolidas para evitar que sus ocupantes permanezcan expuestos a posibles derrumbes.

"Lamentablemente, a horas 11 de la noche del día de ayer, después de la réplica que se ha tenido a las 4:35 de la tarde, tenemos 800 hogares afectados y 42 viviendas ya para ser demolidas", manifestó.

Asimismo, señaló que las réplicas han agravado progresivamente el estado de las edificaciones del distrito. En ese sentido, explicó que las viviendas afectadas presentan principalmente resquebrajaduras y rajaduras en sus estructuras, situación que mantiene en alerta a las autoridades locales.

"Ha ido empeorando las infraestructuras en nuestro distrito de San Pedro de Cajas, provincia de Tarma, departamento de Junín. Lamentablemente, estamos en esa situación", sostuvo durante la entrevista.

Alcalde pide evacuar las viviendas con daños severos

Según lo expresado, el alcalde indicó que su gestión viene realizando labores de concientización y sensibilización entre los vecinos para que abandonen las viviendas que han sido identificados con daños severos.

"Estamos trabajando día a día con la concientización, sensibilización de que estas 42 viviendas que están ya para ser demolidas no deben vivir ya ahí ni siquiera un minuto, debemos de evacuarlas", advirtió.

Por otro lado, explicó que algunas construcciones se encuentran en zonas donde no debieron edificarse y que, debido a sus características y al uso de materiales rústicos, sufrieron mayores consecuencias por el movimiento telúrico.

Finalmente, el alcalde recordó que San Pedro de Cajas no experimentaba un temblor de estas características desde el año 2007, por lo que brindó un balance de las 800 viviendas afectadas tras fuertes sismos en Junín