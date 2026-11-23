23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori participó en la recepción de 14 máquinas pesadas donadas por el Fondo Perú-Japón al Midagri. La entrega se realizó en Pucusana y permitirá reforzar los trabajos de prevención ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y desbordes de ríos.

Keiko Fujimori participa en entrega de 14 máquinas pesadas donadas por Japón

La maquinaria contribuirá al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) con labores de limpieza, descolmatación de cauces y atención de puntos críticos identificados por las autoridades. Asimismo, estos equipos podrán ser utilizados durante eventuales emergencias y en los posteriores trabajos de reconstrucción, con el objetivo de reducir los riesgos para las poblaciones expuestas a las intensas lluvias.

Durante la actividad, la presidenta destacó la importancia de esta donación para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a los eventos climáticos. En ese sentido, agradeció al Gobierno de Japón por el apoyo brindado al país y resaltó que los equipos permitirán continuar con las intervenciones preventivas.

"Estas maquinarias van a ayudar muchísimo en el proceso de seguir descolmatando los ríos, pero no solamente eso, sino en el momento de la emergencia y la reconstrucción. Por eso agradecemos infinitamente al Gobierno del Japón por este importante apoyo que nos dan", manifestó.

Destaca relaciones bilaterales con Japón

En otro momento de su intervención, la mandataria resaltó los vínculos diplomáticos entre Perú y Japón, que cuentan con 153 años de relaciones bilaterales. Además, recordó que el país fue el primero de Sudamérica en establecer relaciones con la nación asiática.

También, sostuvo que ambos países mantienen una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y la amistad. También hizo referencia a los acuerdos de cooperación suscritos durante su reciente visita, como parte de los esfuerzos por fortalecer el trabajo conjunto.

"Llevamos 153 años de relaciones bilaterales, fuimos el primer país de Sudamérica en establecer estas relaciones y hemos ratificado este compromiso de confianza, de respeto mutuo, de profunda amistad entre nuestros países. En esta visita, además, se pudo firmar nueve documentos de cooperación y por eso quiero agradecer el apoyo tan decidido que estamos recibiendo de parte de su Gobierno", señaló.

Finalmente, la incorporación de las 14 máquinas pesadas busca fortalecer las acciones de prevención y preparación frente al fenómeno El Niño. Estos equipos estarán destinados a facilitar las intervenciones en zonas vulnerables y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias ocasionadas por las lluvias.