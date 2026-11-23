23/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una conocida modelo, influencer y exparticipante de ''La Casa de los Famosos", generó preocupación entre sus seguidores al revelar, entre lágrimas, que fue víctima de robo en su casa: delincuentes ingresaron y se llevaron objetos personales de alto valor junto con dinero en efectivo.

Influencer denunció que robaron su casa: así lo anunció

La inseguridad ciudadana sigue siendo un tema preocupante no solo en Perú, sino a nivel internacional. De acuerdo a los últimos reportes, una querida modelo, presentadora de televisión e influencer colombiana, Dahian Lorena Muñoz, más conocida como Yaya Muñoz, hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales.

La exparticipante del reality 'La Casa de los Famosos', visiblemente afectada, y entre lágrimas relató que fue víctima de un robo en el interior de su casa. Según aseguró en sus historias de Instagram, delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron todas sus joyas y dinero en efectivo que tenía en una caja fuerte.

"¿Cómo es posible que yo llegara a mi casa, donde se supone que hay demasiada seguridad, y resulta que me robaron?", manifestó la creadora de contenido en uno de los videos que publicó en sus redes sociales.

Video de cómo Yaya Muñoz encontró su vivienda tras el robo

Yaya Muñoz expresó su incredulidad por la pérdida de sus objetos personales. "Yo no puedo creer esto, se llevaron absolutamente todas las joyas. Dios mío, no puedo creer esto, ¿cómo existe gente tan mala?", comentó con la voz entrecortada.

La modelo también confirmó que los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo que mantenía guardado como ahorro. Sin embargo, hasta el momento no ha revelado la cantidad exacta de dinero ni el valor total de las pertenencias desaparecidas.

Además, a través del video compartido en su cuenta de Instagram, la influencer colombiana sostuvo que cuando llegó a su casa encontró una de las cortinas doblada, por lo que sospecha que los delincuentes pudieron entrar por una ventana.

Yaya Muñoz denunció que le robaron dinero y joyas en su casa.

Robo en casa de Yaya Muñoz bajo investigación policial

En otra publicación, la creadora de contenido colombiana informó que ya inició la denuncia correspondiente y que el caso se encuentra bajo investigación. Además, compartió imágenes en las que se observa la presencia de efectivos de la Policía de Colombia dentro de su vivienda.

"Ya todo está en investigación, pero no deja de doler lo que se trabaja con mucho esfuerzo", escribió Muñoz tras destacar que la puerta de su casa estaba cerrada con llave, situación que incrementó sus dudas sobre cómo ocurrió el robo.

La denuncia de robo generó reacciones entre los seguidores de la influencer Yaya Muñoz, quienes le enviaron mensajes de solidaridad y respaldo ante lo sucedido. Muchos destacaron que, afortunadamente, ella está bien y esperan que pronto los delincuentes sean detenidos por las autoridades.