23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene corte programado del suministro en algunos distritos de la capital este martes 24 de noviembre. Conoce qué zonas se verán afectadas con la interrupción temporal.

Corte de agua el 24 de noviembre: ¿cuál es el motivo?

Este martes 24 de noviembre, los vecinos de determinadas distritos de la capital deberán tomar sus precauciones ante el anuncio del corte de agua. Pues bien, a través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal anunció que la medida responde a trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave del sistema de abastecimiento del recurso hídrico.

Asimismo, les recuerda a sus usuarios no solo almacenar anticipadamente el agua en recipientes limpios, sino recordar que el corte del servicio será en áreas específicas como manzanas, calles, asentamientos humanos y urbanizaciones, y en horarios escalonados.

Por ello, aconseja revisar detenidamente el cronograma oficial para saber si sus viviendas se verán afectadas o no este martes, teniendo en cuenta que la programación puede variar conforme pasan las horas.

¿En qué distritos no habrá agua el 24 de noviembre?

Si buscas saber a tiempo los detalles de cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE . A continuación, conoce las zonas que se verán afectadas este martes 24 de noviembre:

Áreas afectadas en Villa El Salvador

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en Cercado grupo 26. Cuadrante: av. Micaela Bastidas, av. Los Ángeles, av. Pacto Andino, av. Mariano Pastor Sevilla.

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en sector 308 - A. H. Villa Sol, A. H. José C. Mariátegui, P. J. San Gabriel Alto, A. H. Brilla El Sol, A. H. Horacio Zevallos Gómez, A. H. El Paraíso, A. H. Villa Limatambo, A. H. 1ro de Enero, A. H. Las Lomas, A. H. Las Malvinas, A. H. Caminos de la Hermandad, A. H. 3 de Mayo, A. H. Las Américas, A. H. Monte Bektu, A. H. Villa Limatambo sector 8.

A. H. Brilla El Sol, A. H. Horacio Zevallos Gómez, A. H. El Paraíso, A. H. Villa Limatambo, A. H. 1ro de Enero, A. H. Las Lomas, A. H. Las Malvinas, A. H. Caminos de la Hermandad, A. H. 3 de Mayo, A. H. Las Américas, A. H. Monte Bektu, sector 8. Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en sector 309: Vallecito Bajo, Vallecito Alto, A. H. 30 de Agosto.

Zonas afectadas en San Juan de Lurigancho

Sedapal precisa qué zonas del distrito de San Juan de Lurigancho se verán afectados por la interrupción temporal del servicio de agua potable este martes 24 de noviembre, que te revelamos en la siguiente imagen:

Sin servicio de agua potable por horas en SJL.

Corte de agua en Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en C. P. Tinaja. Cuadrante: av. Las Conchitas, PSJ. 4, PSJ. 2, calle 7, PSJ. 11, av. Villa, calle La Merced, calle Ginebra, av. Villa Polo, calle 2, carretera a Ventanilla - Puente Piedra.

En San Borja

Desde las 12 m. hasta las 11:30 p. m. en urb. San Borja. Cuadrante: av. Aviación, av. De las Artes Norte, jr. Miguel Ángel, av. San Borja Norte.

Es así como, a través de sus redes sociales, Sedapal reveló que habrá corte de agua en algunos distritos de Lima este martes 24 de noviembre, por lo que se recomienda tomar previsiones ante esta medida.