23/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro de más de 51 mil unidades de cremas dentales y enjuagues bucales tras detectar contaminación cruzada por sustancias hormonales. Conoce cuál es la marca afectada y si la tienes en casa.

Alerta sanitaria por productos de higiene bucal

Una nueva alerta sanitaria ha puesto bajo observación a miles de productos de higiene bucal comercializados en Estados Unidos (EE. UU.). Esta vez, el problema no está relacionado con su sabor o presentación, sino con la presencia de sustancias que no deberían encontrarse en su composición.

De acuerdo al informe de la FDA, esa situación llevó al retiro de 51 762 unidades de cremas dentales y enjuagues bucales. La entidad señaló que la medida afecta a seis productos destinados a niños y adultos y fue clasificada como retiro Clase II.

La empresa responsable es ORL Labs LLC, que inició el proceso de retiro luego de recibir resultados de muestreos en los que se identificaron progesterona, estradiol o dehidroepiandrosterona (DHEA).

¿Qué marca de cremas dentales y enjuagues bucales son retirados?

En ese sentido, la FDA precisa que el retiro voluntario son de seis artículos de la línea ORL Organic Oral Care (comercializados en tubos de cuatro onzas (113 gramos), que comenzó el 12 de octubre y fue clasificado el 6 de noviembre.

La medida que puedes revisar a través de este LINK, comprende en 51 762 unidades distribuidas en EE. UU., con fechas de vencimiento que van desde septiembre del 2026 hasta agosto de 2028. Las pastas dentales retiradas y lotes afectados son:

Fresh Mint Natural Toothpaste: 19.247 unidades, UPC 850006245499. Lotes: 250121P7, 250505P7, 250508P7, 250516P7, 250707P7, 251105P7, 260126P7, 260309P7, 260422P7, 260618P7 y 260804P7.

19.247 unidades, UPC 850006245499. Lotes: 250121P7, 250505P7, 250508P7, 250516P7, 250707P7, 251105P7, 260126P7, 260309P7, 260422P7, 260618P7 y 260804P7. Cinnamint Toothpaste: 7.202 unidades, UPC 850006245512. Lotes: 241209P3, 250129P3, 250508P3, 25112P3 y 260511P3.

7.202 unidades, UPC 850006245512. Lotes: 241209P3, 250129P3, 250508P3, 25112P3 y 260511P3. Bubblegum Kids Natural Toothpaste: 3.976 unidades, UPC 850006245505. Lotes: 241029P4, 250414P4, 250520P4, 260406P4 y 260511P4.

Enjuagues bucales retirados y sus lotes en botellas de 16,9 onzas (500 ml):

Fresh Mint Mouthwash: 12.081 unidades, UPC 850006245451. Lotes: 240710P6, 240711P6, 240807P6, 241118P6, 241121P6, 250120P6, 250505P11, 250516P6, 251105P6 y 260618P6.

12.081 unidades, UPC 850006245451. Lotes: 240710P6, 240711P6, 240807P6, 241118P6, 241121P6, 250120P6, 250505P11, 250516P6, 251105P6 y 260618P6. Cinnamint Kids Mouthwash: 6.140 unidades, UPC 850006245468. Lotes: 241101P10 y 241212P10.

6.140 unidades, UPC 850006245468. Lotes: 241101P10 y 241212P10. Bubblegum Kids Mouthwash: 3.116 unidades, UPC 850006245475. Lotes: 241029P9, 250505P9, 250520P9 y 260406P9.

Alerta sanitaria de la FDA.

¿Qué deben hacer las personas que compraron estos productos?

El retiro tiene alcance nacional en Estados Unidos. La FDA no detalló en el expediente las tiendas o plataformas en las que fueron distribuidos los artículos ni las instrucciones específicas para solicitar reembolsos o reemplazos.

Sin embargo, sí recomendó dejar de utilizar cualquier unidad que coincida con los códigos y lotes incluidos en la alerta. Los consumidores pueden comunicarse directamente con ORL Labs para consultar cómo proceder con los productos afectados.

Si alguna persona presenta molestias después de utilizar uno de estos artículos, debe consultar con un profesional de salud e informarle sobre la posible exposición.

De esa manera, la FDA informó que el retiro del mercado incluye tres variedades de crema dental y tres presentaciones de enjuague bucal de la marca ORL Organic Oral Care, después de detectar sustancias hormonales en muestras de productos destinados a adultos y niños, en Estados Unidos.