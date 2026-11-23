22/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara decidió romper su silencio sobre la difícil etapa personal que atraviesa luego de su separación de Jossie Lindley. Durante una entrevista con Pamela Vértiz para el programa 'Día D', el actor se mostró afectado por los comentarios que recibe debido a sus recientes decisiones y defendió la manera en que está llevando su nueva vida.

Durante la conversación, el popular 'Cachín' se emocionó hasta las lágrimas al referirse a los cuestionamientos que surgieron luego de que sus salidas nocturnas fueran expuestas en los programas de espectáculos. El actor manifestó que le duele que algunas personas lo señalen como alguien que abandonó su hogar y dejó de lado a su familia.

"Se distorsiona la información, porque dicen que eso me pasa por abandonar mi hogar y a mi hijo especial, asu qué fuerte, eso me duele. Ha sido una toma de decisión honesta, no es un abandono. A ella no le falta nada. Quizá le falta mi presencia y a mí también me falta su presencia", explicó.

Carlos Alcántara reflexiona tras la críticas

Asimismo, Alcántara rechazó esa versión y explicó que su separación fue una decisión tomada con honestidad. Aunque reconoció que tanto él como su expareja sienten la ausencia del otro, sostuvo que ella no tiene necesidades materiales y pidió que no se juzgue su situación sin conocer lo que realmente ocurre en su entorno familiar.

Por otro lado, el actor también respondió a quienes lo critican por su comportamiento después de terminar su relación. En ese sentido, rechazó que se le considere una mala persona o alguien interesado únicamente en salir con mujeres jóvenes. Además, recordó sus orígenes en el barrio de Mirones y destacó que todo lo que ha conseguido ha sido fruto de su propio esfuerzo, pues nadie le ha regalado nada.

"Me gustaría que se detengan antes de juzgar lo que no conocen. No soy una mala persona, un abandonador del hogar, ni un super macho, ni un señor de la noche, ni que solo me importan las chibolas, ni el chip, soy esa persona del barrio de Mirones a la que no le han regalado nada", agregó.

Finalmente, sus declaraciones llegan en medio de un periodo complicado, marcado no solo por su separación, sino también por el fallecimiento de su madre, Isabel Vilar. Pese a las críticas, Alcántara dejó en claro que busca continuar con su vida sin cargar con calificativos que considera injustos.