23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Confirmado. Perú trendrá un feriado largo con tres días consecutivos en diciembre de 2026. Conoce quiénes se verán beneficiados y el motivo detrás de la medida, de acuerdo a la normativa vigente en Perú. ¿Te tocará descansar?

¿Qué días conforman el feriado largo en diciembre 2026?

El último mes del año 2026 traerá una oportunidad para descansar, viajar o reunirse con la familia sin necesidad de solicitar vacaciones en el trabajo. Pues bien, de acuerdo a la normativa vigente en Perú, este 8, 9 y 25 de diciembre serán feriados a nivel nacional.

Sin embargo, lo que pocos saben es que habrá un periodo de tres días consecutivos que se formará gracias a la ubicación de uno de los últimos feriados nacionales del año. Esta fecha permitirá que miles de personas puedan desconectarse de sus actividades laborales durante un fin de semana completo.

Según el calendario oficial del Gobierno, reconocido en el Decreto Legislativo 713, el viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad, por lo que, sumado al sábado 26 y domingo 27, se conformará un descanso de tres días consecutivos para quienes tienen libres los fines de semana. El último fin de semana largo de 2026 estará compuesto por las siguientes fechas:

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado nacional).

de diciembre: Navidad (feriado nacional). Sábado 26 de diciembre: descanso habitual para quienes tienen jornada de lunes a viernes.

de diciembre: descanso habitual para quienes tienen jornada de lunes a viernes. Domingo 27 de diciembre: descanso semanal.

¿Qué trabajadores se verán beneficiados en diciembre?

Si bien el feriado del 25 de diciembre beneficia a trabajadores del sector público y privado, debido a que está reconocido en la normativa vigente en el país, es importante precisar que no todas las personas tendrán automáticamente los tres días libres que se generan por Navidad.

Pues bien, aunque muchos trabajadores podrán descansar, otros deberán continuar con sus labores durante el 25 o 26 de diciembre, especialmente quienes trabajan en servicios esenciales, comercios y actividades que no pueden detenerse.

Feriados nacionales en diciembre: ¿qué se celebra el 8 y 9?

Diciembre tendrá otros dos feriados nacionales: el martes 8, por la Inmaculada Concepción, y el miércoles 9, por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho. Ambas fechas también representan descansos remunerados.

Según el artículo 9 del citado decreto legislativo, quienes laboren durante un feriado y no reciban un día de descanso sustitutorio tienen derecho a percibir el pago por la jornada realizada, más una sobretasa del 100 %.

Es así como se reveló que habrá un último fin de semana largo del 2026 comenzará el viernes 25 de diciembre, feriado nacional por Navidad, y se extenderá hasta el domingo 27 de diciembre.