23/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Una nueva etapa en su vida! Ekaterina Konysheva, recordada por su participación en 'Al fondo hay sitio', sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada por segunda vez. La actriz de 28 años compartió un emotivo video de su ecografía, desatando una ola de felicitaciones y reacciones en las redes sociales.

La noticia generó gran emoción entre sus fanáticos, quienes no tardaron en expresarle sus buenos deseos por la llegada de su segundo bebé. Además, algunos detalles de su publicación, como las etiquetas relacionadas con la maternidad, dieron indicios de que la artista estaría esperando una niña, aunque no brindó mayores detalles sobre su gestación.

Esta nueva integrante de la familia será fruto de su relación con el cantante peruano Karel, con quien ya tiene una hija llamada Lada. La pequeña nació el 22 de junio de 2021 y, desde entonces, la actriz ha compartido algunos momentos de su experiencia como madre, aunque procura mantener ciertos aspectos de la vida de la menor en privado.

Ekaterina genera críticas por peculiar video

Sin embargo, el anuncio no fue lo único que llamó la atención. Posteriormente, Konysheva publicó imágenes del detrás de cámaras de una escena de acción para una nueva producción, en la que se observa cómo termina cayendo sobre la arena pese a encontrarse embarazada.

Ante los posibles cuestionamientos, la artista explicó que cuenta con experiencia en danza y artes marciales, por lo que sabe controlar sus movimientos y aseguró que la escena estuvo cuidadosamente calculada. De esta manera, la actriz volvió a convertirse en tema de conversación, esta vez por combinar una importante noticia familiar con su exigente trabajo artístico.

"Antes que me linchen, soy bailarina y manejo artes marciales, sé controlar mi cuerpo y todo está perfectamente calculado, la panza intacta y los bíceps entrenados", indicó.

Otro exactor de AFHS se convertirá en padre

El mundo del entretenimiento peruano se ha visto remecido por una inesperada noticia: un destacado artista se convertirá en papá por primera vez. A través de sus redes sociales, el actor que formó parte del elenco de la serie 'AFHS' en 2014 con su papel de "Darío", una de las parejas del personaje de "Susú", no dudó en contar más detalles de este acontecimiento.

Mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, el actor Jesús Neyra dejó en shock a más de uno al revelar, fiel a su estilo, que está a la espera de su primer bebé. El artista publicó el material audiovisual que inicialmente parecía estar dedicado a mostrar una sesión de fotografías profesionales.

En las primeras imágenes, el actor aparece posando con diferentes atuendos y escenarios, mientras luce su apariencia frente a las cámaras con una frase que captó rápidamente la atención de sus fans: "Les dije que este año iba a ser PAPACITO"; no obstante, el verdadero significado de sus palabras quedó al descubierto segundos después.