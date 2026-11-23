23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno oficializó el otorgamiento del bono de S/1500 para miles de pescadores artesanales, a través del Decreto de Urgencia N.º 019-2026. Conoce por qué se dará esta subvención económica y los requisitos a cumplir para ser beneficiario.

Bono para pescadores artesanales: ¿cuál es el motivo?

Como se sabe, el Poder Ejecutivo autorizó a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de S/200 a favor de pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP); sin embargo, otro sector de trabajadores del país se verán beneficiados con el monto de S/1500.

De acuerdo al Decreto de Urgencia N.º 019-2026, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se otorgará una subvención económica extraordinaria de S/1500 a trabajadores dependientes de empresas que cuentan con embarcaciones pesqueras de mayor escala del subsector pesca para mitigar la afectación económica que afrontan estos trabajadores debido a los efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.

El beneficio será administrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y entregado a través del Banco de la Nación, sin cobro de comisiones a los beneficiarios, a nivel nacional.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono de S/1500?

De acuerdo con el artículo 11 del Decreto de Urgencia N.° 019-2026, no todos los trabajadores vinculados al sector pesquero recibirán automáticamente este dinero. La norma establece tres condiciones que deberán cumplir los potenciales beneficiarios:

Dedicarse formalmente a la pesca artesanal: deberán desarrollar esta actividad de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE.

deberán desarrollar esta actividad de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE. Estar incluidos en el padrón de beneficiarios referido en el artículo 12: el pescador deberá figurar en la relación oficial elaborada y aprobada por el Ministerio de la Producción.

de beneficiarios referido en el artículo 12: el pescador deberá figurar en la relación oficial elaborada y aprobada por el Ministerio de la Producción. No ser beneficiarios de programas sociales.

Padrón de pescadores artesanales beneficiados

Para elaborar el padrón, la Dirección General de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción utilizará información proporcionada por los gobiernos regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú.

Asimismo, el Reniec será la entidad encargada de verificar los datos de identificación, mientras que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) comprobará que los pescadores potenciales beneficiarios no estén registrados en programas sociales. Ambas instituciones tendrán un plazo de hasta 10 días calendario para realizar estas verificaciones.

El padrón deberá aprobarse en un plazo máximo de 20 días calendario desde la entrada en vigor del decreto de urgencia y el desembolso comenzará hasta 10 días calendario después de su aprobación.

Fechas de pago del bono de S/1500 para pescadores

Finalmente, ten en cuenta que, de acuerdo al artículo 13 del decreto, el bono de S/1500 será distribuido en dos armadas:

La primera, por S/750 podrá entregarse a partir del 15 de diciembre.

podrá entregarse de diciembre. La segunda armada, por S/750 está prevista desde el 15 de febrero de 2027.

El plazo máximo para cobrar el beneficio vencerá el 31 de marzo de 2027. Las fechas corresponden al inicio de los desembolsos y están condicionadas a la aprobación del padrón y a la disponibilidad de recursos presupuestales.

De esta manera, los pescadores artesanales deberán verificar que cumplen los requisitos y que sus datos figuran en el padrón oficial para acceder a este bono extraordinario de S/1500 que otorgará el Gobierno para mitigar los efectos del fenómeno El Niño dentro de ese sector.