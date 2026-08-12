Ate: trabajos de descolmatación del río Rímac alcanzan el 35% ante eventual fenómeno El Niño

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal, ante el eventual fenómeno de El Niño, viene realizando trabajos de descolmatación en el río Rímac como medida preventiva para retirar los materiales acumulados en su cauce.

Juan Moreno, gerente de Producción y Distribución Primaria, brindó detalles sobre las labores preventivas ante el fenómeno climático previsto para llegar al país entre noviembre y diciembre.

"Sedapal frente al fenómeno El Niño viene realizando trabajos de descolmatación, preventivamente, para retirar por lo menos 400 mil metros cúbicos de material entre piedras y hormigón que están acumulados en el río Rímac y tienen la siguiente finalidad: que este material llegue a la bocatoma de La Atarjea y pueda obstruir el paso del agua..", afirmó.

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Sedapal refuerza infraestructura hídrica

Moreno indicó que, Sedapal ejecuta trabajos para proteger su infraestructura hídrica ante posibles inundaciones durante la temporada de lluvias y ya contaría con una fecha aproximiada de entrega.

"Necesitamos proteger nuestra infraestructura y evitar que las inundaciones afecten los pozos y cámaras de bombeo que tenemos en ambos márgenes el río Rímac y hacer mantenimiento a la infraestructura de recarga inducida del agua que se infiltra en el subsuelo y que sirve para abastecer al 30% de población de Lima y Callao. Todos estos trabajos son preventivos que comenzaron el mes de julio y tenemos preventivo terminar el mes de octubre, antes del inicio del periodo de lluvias", agregó.

Personal trabaja arduamente

En esa misma línea, se refirió a la rutina que cumple el equipo de trabajo, apoyado por maquinaria pesada, para culminar las obras de acuerdo con el cronograma establecido.

"Todos los días aproximadamente están trabajando 30 maquinarias, tenemos volquetes, cargadores frontales y tractores que están trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde nos de la claridad del día, y sábados y domingos para terminar los trabajos oportunamente", declaró.



Sedapal ejecuta labores de prevención en el río Rímac para reducir el riesgo ante un eventual fenómeno de El Niño y proteger su infraestructura hídrica frente a la temporada de lluvias prevista para los próximos meses.