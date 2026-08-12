Sismo de gran magnitud en Lima provocaría severos daños: 2.8 millones de viviendas colapsarían

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ingeniero Freddy Morán, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres del CIP Lima, alertó sobre el impacto que tendría un sismo de gran magnitud en la capital. Advirtió que hasta 2.8 millones de viviendas podrían colapsar ante un potente terremoto.

Advierten alto colapso de viviendas

Morán afirmó que, según los estudios realizados, casi 3 millones de viviendas en Lima y Callao podrían colapsar ante un sismo de magnitud superior a 8.

"En el caso de Lima y Callao, Cenepred y las instituciones científicas ya han ido emitiendo diferentes informes, y en el caso de viviendas se prevee que podrían ser 2.8 millones de viviendas que colpasarían, lo que sería el resultado de un sismo de magnitud de 8.8", señaló.

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Estiman millones de afectados

En esa misma línea, Morán también se refirió a una aproximación de población damnificada, que podría alcanzar los 7 millones de peruanos afectados. Asimismo, advirtió sobre la posible interrupción de diversos servicios básicos debido al colapso, entre ellos, el sistema de desagüe, las conexiones eléctricas y el abastecimiento de gas.

Lima sentiría mayor impacto

El ingeniero toma como referencia el último antecedente registrado en Pisco (2007) para explicar cómo sería la percepción ante un sismo de gran intensidad, y advierte que en Lima la sensación sería aún más fuerte.

"El último referente que tenemos es el de Pisco, que está muy cerca a Lima, y quienes hemos vivido esa experiencia podemos hacernos una idea. Si bien es cierto, el de Pisco fue de magnitud 7.9, cuando llegó a la capital tuvo otra intensidad. Pero si tuviéramos ese evento de 8, 8.5 o el grado que fuera, terminará siendo mucho más intenso. Recordemos que por cada grado que aumenta es algorítimico el movimiento", sostuvo.

Terremoto en Pisco (Ica) ocurrido en agosto de 2007

En conversación con Exitosa, el ingeniero Freddy Morán, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres del CIP Lima, advirtió sobre las graves consecuencias que provocaría un terremoto de gran intensidad en la capital. Según señaló, hasta 2.8 millones de viviendas podrían derrumbarse ante un sismo de magnitud considerable.