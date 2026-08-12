Colocar un recipiente con lentejas cerca de una ventana: ¿para qué sirve y por qué lo recomiendan?

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Colocar un recipiente con lentejas cerca de una ventana puede sonar extraño, pero muchas personas lo hacen basado en las creencias populares del Feng Shui. Conoce para qué sirve esa práctica y por qué recomiendan hacerlo.

¿Para qué sirve poner recipiente con lentejas en la ventana?

¿Quién no ha tenido como cábala en Año Nuevo el uso de las lentejas? Pues bien, pocos conocer que este producto puede ser usado desde ya en sencillo ritual casero que se ha popularizado en las redes sociales, de acuerdo al Feng Shui.

Aunque no existe evidencia científica de que las lentejas puedan atraer dinero o modificar la energía de una vivienda, esta práctica forma parte de creencias y tradiciones populares que se mantienen vigentes en diferentes lugares. Por ello, especialistas aconsejan colocarlo en un recipiente y cerca a una ventana de tu hogar.

Se recomienda colocar el recipiente en un espacio limpio y visible. Para algunas personas, este elemento funciona como un símbolo relacionado con la abundancia, debido a que las lentejas son un alimento asociado históricamente con la alimentación y la prosperidad; además de ser útil para atraer buenas energías a tu vida.

Uso de la lenteja para la abundancia y prosperidad

Según el Feng Shui, colocar el recipiente de lentejas cerca a una ventana se da tras considerar ese sitio como un canal de energía entre el interior del hogar y el mundo exterior. Según esta filosofía, por ahí entra no solo la luz y aire, sino también el "chi" o energía vital que puede potenciar tus deseos de bienestar económico.

Además, el Feng Shui precisa que los granos secos concentran una energía vinculada con el crecimiento y la fertilidad. Bajo esta perspectiva, tener ese ingrediente en un recipiente en casa representa el deseo de que los recursos económicos también puedan crecer.

Aconsejan colocar recipiente con lentejas cerca a la ventana para la prosperidad.

Cómo colocar las lentejas y cuándo renovarlas

Para realizar este ritual solo debes elegir un vaso o frasco limpio para colocar dentro lentejas secas (no cocida). Seguidamente, ten en cuenta colocarlo sobre un buró, una repisa o en un rincón tranquilo de la recámara, evitando esconderlo debajo de la cama o dejarlo en lugares desordenados.

Incluso, algunas personas añaden una moneda o una hoja de laurel para reforzar el simbolismo de prosperidad. La tradición aconseja no mover el recipiente con frecuencia ni dejarlo en ambientes desordenados, ya que el equilibrio del entorno es uno de los principios centrales de esta filosofía oriental.

Por ello, colocar lentejas cerca de una ventana puede, según la filosofía del Feng Shui, ser un gesto simbólico asociado a la prosperidad y la abundancia por lo que se aconseja realizarlo en agosto.