Martín Vizcarra es trasladado de emergencia a centro médico por complicación en su salud

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 12 de agosto se ha dado a conocer el traslado de emergencia del expresidente Martín Vizcarra desde el centro penitenciario de Barbadillo en el que cumple su condena a un centro médico.

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia

De acuerdo a lo reportado en las plataformas digitales, el exmandatario Martín Vizcarra fue llevado de emergencia en una ambulancia a un centro médico por un complicación en su estado de salud. Por medio de un video, se puede ver como sale la unidad del penal y recibe resguardo de la policía.

Según los registros, esta sería la séptima vez en el año en el que Vizcarra asiste de emergencia a un centro de salud por las complicaciones que lo aquejan a nivel renal. En ese sentido, en tres ocasiones anteriores fue atendido en el Hospital de Vitarte, dada la cercanía al penal, mientras que en otras cuatro oportunidades recibió atención en una clínica particular.

🚨DEL PENAL AL HOSPITAL|| El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado del penal de Barbadillo a un centro de salud por un complejo problema renal. Este es su séptimo traslado en lo que va del año. pic.twitter.com/sT6fz0J4Mn — N60 Noticias (@N60Noticias) August 12, 2026

¿Cuáles son los problemas de salud de Martín Vizcarra?

El expresidente Vizcarra presenta complicaciones de salud vinculadas a los riñones, principalmente desde principios de este año que fue intervenido quirúrguicamente por un mal funcionamiento de este órgano. De acuerdo el parte médico, la operación en ese momento fue para estabilizar su estado, pero por la demora en el proceso, perdió el riñón.

Frente a esta delicada situación en el riñon izquierdo que tiene un menor funcionamiento, Martín Vizcarra ha tenido que acudir en múltiples oportunidades al doctor para ser revisado y le den las atenciones correspondientes para sus malestares a causa de tener cálculos renales.

Séptimo traslado de emergencia desde el penal de Barbadillo

Como parte de su estado de vulnerabilidad a nivel físico por estos malestares en el riñón, esta mañana a las 10 a.m aproximadamente fue trasladado en una ambulancia que recibió resguardo policial desde el penal de Barbadillo.

Hasta el momento, ninguna entidad de salud o persona autorizada por Martín Vizcarra se ha pronunciado en algún canal de comunicación. Por lo tanto, no se han brindado mayores detalles sobre el establecimiento, ya sea público o privado al que fue llevado en esta oportunidad ni sobre su condición luego de ser atendido de emergencia este miércoles 12 de agosto.

Finalmente, este reporte del expresidente Martín Vizcarra que fue trasladado de emergencia a un centro de salud por las complicaciones que sufre desde principios de año en los riñones ha hecho que sea su séptima vez en esta situación.