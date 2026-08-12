Lionel Messi y su INESPERADO mensaje a seguidores tras publicar la carta de despedida a su padre

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi lanzó una carta de despedida para su padre Jorge, quien murió a los 68 años. Tras compartir ese mensaje en redes sociales, el futbolista argentino publicó un inesperado mensaje para sus seguidores. ¿Qué dijo 'La Pulga'?

Messi lanza carta de despedida tras la muerte de su padre

Lionel Messi y su familia están de luto. El sábado 8 de agosto, durante la madrugada, el padre del futbolista argentino murió en un sanatorio en Rosario tras una sufrir una complicada enfermedad, lo que generó conmoción en el ámbito deportivo. Tras cuatro días del lamentable suceso, el astro argentino lanzó una emotiva carta de despedida a Jorge Messi.

En primer lugar, Messi expresó el dolor que siente actualmente al no tener más físicamente a su padre. "Se me hace difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto", indicó en su cuenta oficial de Instagram.

El delantero argentino no dudó en agradecerle a su padre por ser su pilar en toda su trayectoria deportiva y ahora que no está, tiene dudas de seguir jugando fútbol "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", precisó.

Lionel Messi y su mensaje de agradecimiento

Tras compartir esa sentida carta, Lionel Messi al leer todos los comentarios de sus seguidores, expresándole todo su cariño y condolencias por su irremediable pérdida, decidió compartir en una historia de su cuenta oficial de Instagram, un mensaje dirigido a todas las personas que le vienen dando respaldo en un delicado momento familiar por la muerte de su padre.

'"Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y mi familia en este momento doloroso por la partida de mi papá", expresó. "Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra identidad", finalizó 'La Pulga' en redes.

Mensaje de agradecimiento de Messi a sus seguidores.

Luego de permanecer junto a su familia tras la muerte de su padre, Messi viajó nuevamente a Estados Unidos para reencontrarse con el plantel de Inter Miami y continuar con su actividad futbolística.

Cristiano Ronaldo envía sentido mensaje a Messi

La publicación de 'La Pulga' conmovió a miles de sus hinchas y en especial, a distintos personajes importantes del fútbol, entre ellos Cristiano Ronaldo. 'El Bicho' respondió a la carta de Messi con un mensaje de apoyo.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió el jugador de Portugal, que aunque fue un mensaje corto y conciso, muchos aplaudieron su gesto hacia Messi.

De esa forma, Lionel Messi lanzó un mensaje en sus redes sociales para expresar su gratitud hacia sus seguidores por el apoyo y respeto durante el duelo que vive por la muerte de su padre Jorge Messi. La publicación se da a pocos minutos de haber compartido una carta de despedida a su progenitor.