¡Atención! Plazo para pintar taxis de amarillo vence en Junio: "ATU ha dicho que no habrá prórroga"

En entrevista con Exitosa, el vocero de Federación de Taxistas, Jhony Martel, hizo un llamado a los taxistas para pintar sus vehículos de amarillo, ya que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha confirmado que no habrá prórroga para dicha medida.

Durante el programa La Hora del Volante con Tito Alvites, informó que esta decisión fue notificada por el propio organismo en una mesa de diálogo, donde afirmaron su postura de no dar más tiempo para acatar con dicha medida.

Pese a ello, Jhony Martel advierte que, de este grupo de conductores, solo un 3% (cerca de 150 mil conductores) habrían cumplido con requisito hasta la fecha.

"No llegamos ni al 3%. Estamos hablando de 150 mil. No llegamos a esa fecha, lo más probable es que estén pidiendo a última hora. ATU ya nos ha dicho en la mesa de diálogo que no va a haber prórroga. Así que, compañeros taxistas, tienen que ya ver la forma de cómo pintar su auto y llegar a esta fecha", declaró para nuestro medio.