Autoridad Nacional de Infraestructura garantiza defensas ribereñas ante El Niño: soluciones para los próximos 100 años

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Mario Ríos Espinoza, asesor de la jefatura de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), destacó las obras de defensas ribereñas que se vienen ejecutando ante el impacto del fenómeno El Niño en el Perú.

El funcionario aseguró que estas estructuras están diseñadas para brindar protección a las poblaciones durante los próximos 100 años.

Garantizan seguridad por los próximos 100 años

Mario Ríos Espinoza señaló que los trabajos preventivos ofrecerán soluciones de largo plazo, con una protección proyectada para los próximos 100 años. Además, precisó que estas intervenciones van más allá de la limpieza y reducción del caudal de los ríos ante los evidentes cambios climáticos.

"Nosotros tenemos defensas ribereñas que son soluciones integrales para los próximos 100 años, no son 'proyectitos' de estar solamente limpiando y descolmatando porque el fenómeno y la naturaleza nos sorprende cada vez con mayor impacto", afirmó.

Advierten peligro latente, pero confían en las obras

El asesor señaló que se están anticipando diversos escenarios climáticos y advirtió que el fenómeno El Niño podría intensificarse hasta cinco veces más, por lo que las obras han sido diseñadas para resistir estas condiciones.

"Inclusive las defensas que estamos realizando no solamente han tomado en cuenta el nivel de intensidad de lluvia, del lumbral caudal que tienen los ríos de fenómenos anteriores. Nos estamos adelantando a que esto puede empeorar hasta 4 o 5 veces más. Por lo tanto, el diseño y la ejecución de estas obras está previsto para afrontar todo tipo de cambio", sostuvo.

Regiones preparadas ante la llegada de El Niño

En esa misma línea, Ríos enumeró las localidades donde se ejecutaron obras en zonas estratégicas y vulnerables ante eventos climáticos. Resaltó la importante inversión realizada y que intervenciones serán eficientes y permitirán fortalecer la protección de dichas áreas.

"De esas obras, hemos culminado nueve. Entre ellas se encuentran las ejecutadas en Tumbes, en La Jardinera y Corral; en Ica, en los ríos Chico y Matagente; en Huancavelica y en Huaicoloro, en Lima, donde se culminó una obra valorizada en 700 millones de soles. Tanto Lurigancho como Chosica ya cuentan con protección, al igual que la obra ejecutada en la quebrada El León, en Trujillo", detalló.

Descolmatación en la quebrada Huaycoloro, a la altura de la av. Ramiro Prialé

En conclusión, Mario Ríos destacó que las obras de defensas ribereñas buscan anticiparse al impacto de El Niño y garantizar protección a las poblaciones durante los próximos 100 años.