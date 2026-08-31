'Harry Potter' renueva los escudos de Hogwarts para la serie de HBO: conoce los nuevos diseños

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los fans de Harry Potter tendrán que acostumbrarse a ver los escudos de Hogwarts de otra forma. Para esta nueva serie de HBO, las cuatro casas mantienen sus colores y animales de siempre, pero los emblemas se ven recontra distintos a los de las películas.

Hogwarts presenta nuevos escudos

La magia de Hogwarts está de regreso y, aunque los cambios más grandes estarán frente a cámaras, hay un detalle visual que ya viene dando que hablar entre los seguidores: los escudos de las casas fueron renovados.

Según lo publicado por la cuenta especializada en series Previously Series, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw conservarán sus respectivos colores y animales, así que los elementos más reconocibles siguen intactos. Sin embargo, los tradicionales blasones tendrán una apariencia completamente renovada.

Ahora, los emblemas presentan un diseño circular, con el animal de cada casa ubicado en el centro y acompañado por distintos motivos decorativos. Además, el nombre de cada casa aparece integrado en una banda que forma parte del propio escudo.

En pocas palabras, Hogwarts mantiene su esencia, pero le han dado una lavadita de cara. El cambio busca que esta nueva versión tenga una identidad visual propia, sin alejarse de los elementos que los lectores de los libros reconocen de inmediato.

Uno de los cambios que más ha llamado la atención es el de Ravenclaw. Para esta nueva adaptación, su símbolo vuelve a ser un águila, tal como aparece descrito en las novelas originales.

Esto marca una diferencia con las películas, donde el emblema de Ravenclaw fue representado con un cuervo. Así, la serie apuesta por recuperar un detalle de los libros que había quedado modificado en la versión cinematográfica.

Los nuevos diseños, entonces, no solo buscan verse más modernos y decorativos, sino también acercarse nuevamente a algunos elementos que aparecen en la historia escrita por J. K. Rowling.

El calendario de 'Harry Potter'

Y ojo, porque estos no serían los únicos detalles que los fans podrán descubrir. La producción tiene previsto lanzar un nuevo tráiler y ya se conoce el calendario de emisión de la primera temporada:

Episodio 1: 25 de diciembre de 2026

Episodio 2: 3 de enero de 2027

Episodio 3: 10 de enero de 2027

Episodio 4: 17 de enero de 2027

Episodio 5: 24 de enero de 2027

Episodio 6: 31 de enero de 2027

Episodio 7: 7 de febrero de 2027

Episodio 8: 14 de febrero de 2027

Así, los nuevos escudos de Hogwarts se convierten en uno de los primeros cambios visibles de esta nueva versión de 'Harry Potter': Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw mantienen sus colores y animales, pero estrenan emblemas circulares y renovados, mientras Ravenclaw recupera el águila de los libros.