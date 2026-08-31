¿Escaneas códigos QR? Estos son los pasos que debes seguir para evitar estafas digitales

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Los códigos QR se han convertido en una herramienta digital para realizar pagos o descargar aplicaciones; sin embargo, puede ser aprovechada por delincuentes. Por ello, conoce los pasos a seguir para evitar caer en estafas digitales como el quishing.

Protege tus datos al usar códigos QR: ¿qué es el quishing?

Desde hace unos años, el código QA se convirtió en una herramienta cotidiana. Muchos restaurantes, tiendas y servicios migraron sus menús o procesos al mundo digital con solo escanear una imagen desde el celular. Sin embargo, esta facilidad también puede ser aprovechada por delincuentes para intentar engañar a los usuarios y obtener información personal, credenciales o datos financieros.

Por ello, antes de escanear cualquier código QR, es importante tomar algunas precauciones para evitar caer en la trampa del quishing o pishing. Pero antes entendamos en qué consiste esa modalidad delictiva.

Pues bien, de acuerdo a expertos en ciberseguridad, los atacantes que hacen uso de pishing mediante QR, usan tácticas de ingeniería social y la ubicación física para eludir los filtros de seguridad tradicionales a fin de que las víctimas visiten sitios web fraudulentos o que descarguen contenido dañino para robar sus datos personales y financieros confidenciales.

¿Escaneas códigos QR? Pasos para evitar estafas digitales

Así que para evitar caer en las trampas digitales al momento de escanear un código QR, que puede verse completamente legítimo a simple vista pero oculta el verdadero sitio web al que redirige al usuario, debes tomar en cuenta los siguientes cinco pasos:

Escanea el código QR con precaución: evita abrir el enlace de manera automática. Identifica quién lo colocó o envió. Si aparece en un mensaje inesperado, correo electrónico o publicación de origen desconocido, lo mejor es actuar con precaución.

evita abrir el enlace de manera automática. Identifica quién lo colocó o envió. Si aparece en un mensaje inesperado, correo electrónico o publicación de origen desconocido, lo mejor es actuar con precaución. Revisar la vista previa: antes de hacer clic al enlace es recomendable observar la vista previa de la dirección web que sale en pantalla. Si contiene errores extraños, dominios desconocidos o una dirección diferente a la página oficial que esperabas visitar, evita continuar.

antes de hacer clic al enlace es recomendable observar la vista previa que sale en pantalla. Si contiene errores extraños, dominios desconocidos o una dirección diferente a la página oficial que esperabas visitar, evita continuar. Comprobar el dominio: debe coincidir de forma exacta con la página oficial de la marca o institución.

debe coincidir de forma exacta con la página oficial de la marca o institución. Evita realizar pagos apresurados : si el QR está relacionado con una transferencia o pago, confirma primero que el destinatario y el monto sean correctos. No efectúes una operación solamente porque el mensaje indique que debes hacerlo con urgencia o sientas presión.

: si el QR está relacionado con una transferencia o pago, confirma primero que el destinatario y el monto sean correctos. No efectúes una operación solamente porque el mensaje indique que debes hacerlo con urgencia o sientas presión. Optar por una vía segura: Si algo no coincide o la página solicita contraseñas e información sensible de manera dudosa, lo más seguro es cerrar la ventana, según Red Uno.

Consejos para escanear código QR con precaución.

¿Qué hacer si escaneaste un código QR sospechoso?

En caso de que hayas abierto un sitio malicioso deberás de cerrar la página inmediatamente y evita ingresar datos personales. Además se recomienda realiza un escaneo de seguridad en tu dispositivo con algún antivirus. Cambia tus contraseñas si crees que pudiste haber sido víctima de phishing y acude a alguna dependencia policial para alertar sobre el hecho.

Las estafas digitales no se detienen. Aprende algunos pasos para aprender a evitar a caer en el pishing al momento de escanear un código QR, especialmente de establecimientos públicos.