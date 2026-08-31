Tramo Lurigancho-Chosica: hoy se inicia plan de desvío por construcción de puente La Capitana

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) inició este lunes 31 de agosto el plan de desvío vehícular por la construcción del nuevo puente La Capitana, en Huachipa.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 180 días calendarios y buscan mejorar la circulación vehicular y peatonal sobre la quebrada Huaycoloro. La obra reemplazará al puente Bailey instalado en 2017.

Conductores usarán rutas alternas

Durante la ejecución de la obra, los conductores deberán utilizar diferentes vías alternativas para mantener la circulación hacia Cajamarquilla, Lima y otros sectores. Emape pidió planificar los desplazamientos con anticipación.

Quienes se dirijan desde la Carretera Central o Chaclacayo hacia Cajamarquilla deberán utilizar La Capitana, la calle S/N y las avenidas Las Torres, Quinta y Los Laureles, hasta conectar nuevamente con La Capitana.

Rutas alternativas brindadas por la Municipalidad de Lima y Emape (Captura)

En tanto, los vehículos que se desplacen desde Lima hacia Cajamarquilla tendrán como alternativa la autopista Ramiro Prialé, la avenida Los Laureles y la avenida 1. El recorrido permitirá retomar posteriormente La Capitana.

Para el trayecto contrario, desde Cajamarquilla hacia Lima, los conductores deberán dirigirse por La Capitana, la avenida 1 y Los Laureles hasta llegar a la autopista Ramiro Prialé. La señalización temporal orientará a los usuarios.

Puente tendrá mayor capacidad

El nuevo puente La Capitana contará con 50 metros de longitud y 15.90 metros de ancho, además de dos carriles de 3,60 metros cada uno y veredas laterales de 1,80 metros.

La estructura será construida con un arco metálico y una losa de concreto armado. También tendrá cimentación profunda mediante pilotes, mientras que el proyecto contempla desmontar las estructuras existentes y habilitar los nuevos accesos.

Proyección de la obra en construcción del nuevo puente La Capitana, en Huachipa

La intervención abarcará aproximadamente 510 metros de vías, incluyendo sectores de las avenidas La Capitana, 1 y Santa Rosa. Con ello se buscará mejorar la conectividad y seguirdad vial de Huachipa y zonas cercanas.

Así, desde este lunes comenzó el plan de desvío que acompañará la ejecución del nuevo puente La Capitana. La obra, valorizada en más de S/25,7 millones, busca reemplazar la estructura existente y mejorar la transitabilidad en Lurigancho-Chosica.